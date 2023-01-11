Оккупанты заявили о захвате Соледара. В ВСУ опровергают

Ночью пресс-служба владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала фото якобы из соляной шахты Соледара и сообщила, что территория города будто бы взята под контроль бойцами ЧВК.
"Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра", – цитирует Пригожина Telegram-канал.
Управление стратегических коммуникаций (стратком) Вооруженных сил Украины 11 января опровергло эту информацию и назвало заявление Пригожина враждебной информационно-психологической операцией.
В страткоме отметили, что на фото, которое опубликовал Пригожин, шахта во Владимировском районе Донецкой области, а также показали, как выглядит шахта в Соледаре на самом деле.
"Суспільному" Череватый также заявил, что информация о захвате Соледара – неправда.
"Подробности – в сводке Генштаба, ждите", – сказал он.
В оперативном аналитическом отчете американского Института исследования войны (ISW) за 10 января также говорится, что российские войска не взяли город. Кроме того, аналитики опровергли заявления оккупантов, что Бахмут рискует оказаться в "неминуемом" окружении.
"Даже если принимать за чистую монету самые смелые притязания россиян [на Соледар], взятие Соледара не предвещало бы немедленного окружения Бахмута", – сказано в сообщении.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.
В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.
После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила 9 января замминистра обороны Анна Маляр.
Вооруженные силы Украины пытаются максимально истощить российские оккупационные войска в районе Соледара, пояснил 10 января Череватый. На Соледар оккупанты бросили своих самых профессиональных военных, в том числе вагнеровцев, сообщал он 9 января.