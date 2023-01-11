Оккупанты заявили о захвате Соледара. В ВСУ опровергают

Стратком ВСУ показал, как выглядит шахта в Соледаре Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom

Ночью пресс-служба владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала фото якобы из соляной шахты Соледара и сообщила, что территория города будто бы взята под контроль бойцами ЧВК.

"Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра", – цитирует Пригожина Telegram-канал.

Управление стратегических коммуникаций (стратком) Вооруженных сил Украины 11 января опровергло эту информацию и назвало заявление Пригожина враждебной информационно-психологической операцией.

В страткоме отметили, что на фото, которое опубликовал Пригожин, шахта во Владимировском районе Донецкой области, а также показали, как выглядит шахта в Соледаре на самом деле.

"Суспільному" Череватый также заявил, что информация о захвате Соледара – неправда.

"Подробности – в сводке Генштаба, ждите", – сказал он.

В оперативном аналитическом отчете американского Института исследования войны (ISW) за 10 января также говорится, что российские войска не взяли город. Кроме того, аналитики опровергли заявления оккупантов, что Бахмут рискует оказаться в "неминуемом" окружении.

"Даже если принимать за чистую монету самые смелые притязания россиян [на Соледар], взятие Соледара не предвещало бы немедленного окружения Бахмута", – сказано в сообщении.