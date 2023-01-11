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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заявили о захвате Соледара. В ВСУ опровергают

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Стратком ВСУ показал, как выглядит шахта в Соледаре
Стратком ВСУ показал, как выглядит шахта в Соледаре
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom

Заявления российских военных о захвате Соледара Донецкой области не соответствуют действительности. Об этом 11 января сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в комментарии "Суспільному".

Ночью пресс-служба владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала фото якобы из соляной шахты Соледара и сообщила, что территория города будто бы взята под контроль бойцами ЧВК. 

"Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра", – цитирует Пригожина Telegram-канал. 

Управление стратегических коммуникаций (стратком) Вооруженных сил Украины 11 января опровергло эту информацию и назвало заявление Пригожина враждебной информационно-психологической операцией.

В страткоме отметили, что на фото, которое опубликовал Пригожин, шахта во Владимировском районе Донецкой области, а также показали, как выглядит шахта в Соледаре на самом деле. 

"Суспільному" Череватый также заявил, что информация о захвате Соледара – неправда. 

"Подробности – в сводке Генштаба, ждите", – сказал он.

В оперативном аналитическом отчете американского Института исследования войны (ISW) за 10 января также говорится, что российские войска не взяли город. Кроме того, аналитики опровергли заявления оккупантов, что Бахмут рискует оказаться в "неминуемом" окружении.

"Даже если принимать за чистую монету самые смелые притязания россиян [на Соледар], взятие Соледара не предвещало бы немедленного окружения Бахмута", – сказано в сообщении.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. 

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила 9 января замминистра обороны Анна Маляр.

Вооруженные силы Украины пытаются максимально истощить российские оккупационные войска в районе Соледара, пояснил 10 января Череватый. На Соледар оккупанты бросили своих самых профессиональных военных, в том числе вагнеровцев, сообщал он 9 января.

Теги: Россия, Донецк, Украина, шахты, захват, военные, Соледар, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Вагнер, Бахмут, войска, ЧВК, ISW, Сергей Череватый
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