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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Выглядит архаично и удивительно". В ВСУ объяснили усилия оккупантов по захвату Соледара стремлением ЧВК "Вагнер" показать свою незаменимость

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Череватый говорит, что Соледар не имеет стратегического военного значения, ЧВК "Вагнер", штурмуя его, решает свои задачи
Череватый говорит, что Соледар не имеет стратегического военного значения, ЧВК "Вагнер", штурмуя его, решает свои задачи
Фото: Сергій Череватий / Facebook

Штурмуя Соледар Донецкой области, российские оккупанты преследуют политические и тактические цели, стратегического значения этот населенный пункт не имеет. Об этом 11 января сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

Череватый подтвердил, что по состоянию на 11.30 11 января город не находится под контролем российских сил, в Соледаре идут тяжелые бои.

Спикер добавил, что оккупанты накануне развернули операцию по распространению фейковой информации о захвате города.

"Там [в Соледаре] сложная обстановка, но ситуация на контроле у руководства ВСУ, главнокомандующего, руководства восточной группировки войск. Сейчас идет мощная работа, чтобы принять максимально эффективные управленческие решения и боевые, которые позволят стабилизировать там ситуацию и нанести максимальный вред противнику с минимальными потерями для нас", – отметил Череватый.

Настойчивость россиян при штурме Соледара он связал с попыткой показать "субъектность и незаменимость" частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" и укрепить личный имидж ее создателя Евгения Пригожина.

"Все это выглядит архаично и удивительно", – считает спикер.

Оценивать, по мнению военного, следует не продвижение россиян на отдельных участках, а общую картину. Он обратил внимание, что в результате боевых действий в Соледаре оккупанты теряют тысячи военнослужащих. Похожая картина, напомнил спикер, наблюдалась при штурме оккупантами Северодонецка Луганской области, после которого в результате истощения захватчиков ВСУ деоккупировали практически всю Харьковскую область.

"Серьезность амбиций сторон покажут следующие крупные операции. Битва за Соледар очень важна с точки зрения того, что наши силы не дают врагам системно прорвать нашу оборону, создать окружение, о котором они мечтают, зайти в тыл и затем на оперативное пространство, чтобы затем двигаться на Славянск и Краматорск [Донецкой области]", – объяснил Череватый.

Спикер восточной группировки ВСУ отметил, что во время обороны Соледара украинские военнослужащие массово уничтожают технику оккупантов, а также сокращают их численность. Это со своей стороны является деморализующим фактором для россиян, поскольку даже "самые опытные" вагнеровцы не могут "при всем бахвальстве показать хоть какие-то подвиги".

В ночь на 11 января пресс-служба Пригожина сообщила, что территория города якобы взята под контроль россиянами. Пригожин в комментарии в очередной раз обратил внимание на то, что в штурме Соледара участвуют исключительно наемники "Вагнера", другие российские силы при этом не задействованы. Череватый утром 11 января информацию о взятии оккупантами Соледара опроверг.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. 

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила 9 января замминистра обороны Анна Маляр.

Вооруженные силы Украины пытаются максимально истощить российские оккупационные войска в районе Соледара, пояснил 10 января Череватый. На Соледар оккупанты бросили своих самых профессиональных военных, в том числе вагнеровцев, сообщал он 9 января.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Славянск, Донбасс, оккупация, штурм, Вооруженные силы Украины, Краматорск, Северодонецк, оборона, наемники, Соледар, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Вагнер, Бахмут, военнослужащий, Евгений Пригожин, ЧВК, российские оккупанты, деоккупация, Сергей Череватый
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