"Выглядит архаично и удивительно". В ВСУ объяснили усилия оккупантов по захвату Соледара стремлением ЧВК "Вагнер" показать свою незаменимость

Череватый говорит, что Соледар не имеет стратегического военного значения, ЧВК "Вагнер", штурмуя его, решает свои задачи Фото: Сергій Череватий / Facebook

Череватый подтвердил, что по состоянию на 11.30 11 января город не находится под контролем российских сил, в Соледаре идут тяжелые бои.

Спикер добавил, что оккупанты накануне развернули операцию по распространению фейковой информации о захвате города.

"Там [в Соледаре] сложная обстановка, но ситуация на контроле у руководства ВСУ, главнокомандующего, руководства восточной группировки войск. Сейчас идет мощная работа, чтобы принять максимально эффективные управленческие решения и боевые, которые позволят стабилизировать там ситуацию и нанести максимальный вред противнику с минимальными потерями для нас", – отметил Череватый.

Настойчивость россиян при штурме Соледара он связал с попыткой показать "субъектность и незаменимость" частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" и укрепить личный имидж ее создателя Евгения Пригожина.

"Все это выглядит архаично и удивительно", – считает спикер.

Оценивать, по мнению военного, следует не продвижение россиян на отдельных участках, а общую картину. Он обратил внимание, что в результате боевых действий в Соледаре оккупанты теряют тысячи военнослужащих. Похожая картина, напомнил спикер, наблюдалась при штурме оккупантами Северодонецка Луганской области, после которого в результате истощения захватчиков ВСУ деоккупировали практически всю Харьковскую область.

"Серьезность амбиций сторон покажут следующие крупные операции. Битва за Соледар очень важна с точки зрения того, что наши силы не дают врагам системно прорвать нашу оборону, создать окружение, о котором они мечтают, зайти в тыл и затем на оперативное пространство, чтобы затем двигаться на Славянск и Краматорск [Донецкой области]", – объяснил Череватый.

Спикер восточной группировки ВСУ отметил, что во время обороны Соледара украинские военнослужащие массово уничтожают технику оккупантов, а также сокращают их численность. Это со своей стороны является деморализующим фактором для россиян, поскольку даже "самые опытные" вагнеровцы не могут "при всем бахвальстве показать хоть какие-то подвиги".

В ночь на 11 января пресс-служба Пригожина сообщила, что территория города якобы взята под контроль россиянами. Пригожин в комментарии в очередной раз обратил внимание на то, что в штурме Соледара участвуют исключительно наемники "Вагнера", другие российские силы при этом не задействованы. Череватый утром 11 января информацию о взятии оккупантами Соледара опроверг.