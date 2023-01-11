"Выглядит архаично и удивительно". В ВСУ объяснили усилия оккупантов по захвату Соледара стремлением ЧВК "Вагнер" показать свою незаменимость

Череватый подтвердил, что по состоянию на 11.30 11 января город не находится под контролем российских сил, в Соледаре идут тяжелые бои.
Спикер добавил, что оккупанты накануне развернули операцию по распространению фейковой информации о захвате города.
"Там [в Соледаре] сложная обстановка, но ситуация на контроле у руководства ВСУ, главнокомандующего, руководства восточной группировки войск. Сейчас идет мощная работа, чтобы принять максимально эффективные управленческие решения и боевые, которые позволят стабилизировать там ситуацию и нанести максимальный вред противнику с минимальными потерями для нас", – отметил Череватый.
Настойчивость россиян при штурме Соледара он связал с попыткой показать "субъектность и незаменимость" частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" и укрепить личный имидж ее создателя Евгения Пригожина.
"Все это выглядит архаично и удивительно", – считает спикер.
Оценивать, по мнению военного, следует не продвижение россиян на отдельных участках, а общую картину. Он обратил внимание, что в результате боевых действий в Соледаре оккупанты теряют тысячи военнослужащих. Похожая картина, напомнил спикер, наблюдалась при штурме оккупантами Северодонецка Луганской области, после которого в результате истощения захватчиков ВСУ деоккупировали практически всю Харьковскую область.
"Серьезность амбиций сторон покажут следующие крупные операции. Битва за Соледар очень важна с точки зрения того, что наши силы не дают врагам системно прорвать нашу оборону, создать окружение, о котором они мечтают, зайти в тыл и затем на оперативное пространство, чтобы затем двигаться на Славянск и Краматорск [Донецкой области]", – объяснил Череватый.
Спикер восточной группировки ВСУ отметил, что во время обороны Соледара украинские военнослужащие массово уничтожают технику оккупантов, а также сокращают их численность. Это со своей стороны является деморализующим фактором для россиян, поскольку даже "самые опытные" вагнеровцы не могут "при всем бахвальстве показать хоть какие-то подвиги".
В ночь на 11 января пресс-служба Пригожина сообщила, что территория города якобы взята под контроль россиянами. Пригожин в комментарии в очередной раз обратил внимание на то, что в штурме Соледара участвуют исключительно наемники "Вагнера", другие российские силы при этом не задействованы. Череватый утром 11 января информацию о взятии оккупантами Соледара опроверг.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.
В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.
После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила 9 января замминистра обороны Анна Маляр.
Вооруженные силы Украины пытаются максимально истощить российские оккупационные войска в районе Соледара, пояснил 10 января Череватый. На Соледар оккупанты бросили своих самых профессиональных военных, в том числе вагнеровцев, сообщал он 9 января.