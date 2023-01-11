В Соледаре тяжелые бои, оккупанты пытаются полностью захватить город, но не имеют успеха – Маляр

"В Соледаре продолжаются тяжелые бои. После понесенных потерь противник в очередной раз произвел замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев, пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха", – написала Маляр.

Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 11 января заявил, что по состоянию на 11.30 Соледар не находится под контролем российских сил, в городе идут тяжелые бои. До этого в ночь на 11 января пресс-служба создателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила, что территория города якобы взята под контроль его наемниками.