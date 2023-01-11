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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Соледаре тяжелые бои, оккупанты пытаются полностью захватить город, но не имеют успеха – Маляр

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Маляр сообщила, что вагнеровцы пытаются полностью захватить Соледар, но безуспешно
Маляр сообщила, что вагнеровцы пытаются полностью захватить Соледар, но безуспешно
Фото: mediacenter.org.ua

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила 11 января в Telegram о продолжении боев за Соледар Донецкой области.

"В Соледаре продолжаются тяжелые бои. После понесенных потерь противник в очередной раз произвел замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев, пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха", – написала Маляр.

Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 11 января заявил, что по состоянию на 11.30 Соледар не находится под контролем российских сил, в городе идут тяжелые бои. До этого в ночь на 11 января пресс-служба создателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила, что территория города якобы взята под контроль его наемниками.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. 

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила 9 января Маляр.

Вооруженные силы Украины пытаются максимально истощить российские оккупационные войска в районе Соледара, пояснил 10 января Череватый. На Соледар оккупанты бросили своих самых профессиональных военных, в том числе вагнеровцев, сообщал он 9 января.

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