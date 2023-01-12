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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Maxar показала на спутниковых снимках, как выглядит Соледар после активных боевых действий

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В Соледаре одна из самых сложных ситуаций на всей линии фронта
В Соледаре одна из самых сложных ситуаций на всей линии фронта
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies 11 января опубликовала в Twitter спутниковые снимки Соледара Донецкой области.

Первое фото сделано 1 августа 2022 года. Второе – 10 января этого года.

Фото: Maxar Technologies / Twitter
Фото: Maxar Technologies / Twitter

В компании отметили, что в результате продолжительных артиллерийских обстрелов в городе практически полностью разрушены жилые дома.

Следующие снимки также сделаны 1 августа прошлого года и 10 января 2023-го соответственно.

Фото: Maxar Technologies / Twitter
Фото: Maxar Technologies / Twitter

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. 

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила 9 января замминистра обороны Анна Маляр.

Вооруженные силы Украины пытаются максимально истощить российские оккупационные войска в районе Соледара, пояснил 10 января спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. На Соледар оккупанты бросили своих самых профессиональных военных, в том числе вагнеровцев, сообщал он 9 января.

10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли такую информацию.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Соледар, ВСУ, обстрелы, война России против Украины
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