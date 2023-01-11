Оккупанты несут большие потери, пытаясь взять под контроль Соледар и пути снабжения сил ВСУ – Генштаб

"Основные усилия противник сосредотачивает на попытках полного захвата Донецкой области, предпринимает наступательные действия на бахмутском направлении. Пытается взять под контроль город Соледар и пути снабжения наших подразделений, несет большие потери, бои продолжаются", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что "также безуспешные наступательные действия оккупанты ведут на авдеевском направлении", на купянском и новопавловском – пытаются улучшить тактическое положение, а на лиманском, запорожском и херсонском – обороняются.
"Вместе с тем российские оккупанты не прекращают обстрелов позиций наших войск и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения", – подчеркнули в Генштабе.
По его данным, на восьми направлениях противник вел стрельбу в районе 46 населенных пунктов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.
В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.
После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила 9 января замминистра обороны Анна Маляр.
Вооруженные силы Украины пытаются максимально истощить российские оккупационные войска в районе Соледара, пояснил 10 января спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. На Соледар оккупанты бросили своих самых профессиональных военных, в том числе вагнеровцев, сообщал он 9 января.
10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли такую информацию.