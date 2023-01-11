Оккупанты несут большие потери, пытаясь взять под контроль Соледар и пути снабжения сил ВСУ – Генштаб

ВСУ уже несколько месяцев удерживают врага на бахмутском направлении Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Основные усилия противник сосредотачивает на попытках полного захвата Донецкой области, предпринимает наступательные действия на бахмутском направлении. Пытается взять под контроль город Соледар и пути снабжения наших подразделений, несет большие потери, бои продолжаются", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что "также безуспешные наступательные действия оккупанты ведут на авдеевском направлении", на купянском и новопавловском – пытаются улучшить тактическое положение, а на лиманском, запорожском и херсонском – обороняются.

"Вместе с тем российские оккупанты не прекращают обстрелов позиций наших войск и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения", – подчеркнули в Генштабе.

По его данным, на восьми направлениях противник вел стрельбу в районе 46 населенных пунктов.

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