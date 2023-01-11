Украинские военные за сутки уничтожили почти 500 оккупантов и 10 танков – Генштаб ВСУ

В Генштабе перечислили результаты работы сил обороны Украины за сутки Фото: Костянтин і Влада Ліберови / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Другие потери армии РФ в Украине составили:

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 490 захватчиков.

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