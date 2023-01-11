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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили почти 500 оккупантов и 10 танков – Генштаб ВСУ

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В Генштабе перечислили результаты работы сил обороны Украины за сутки
В Генштабе перечислили результаты работы сил обороны Украины за сутки
Фото: Костянтин і Влада Ліберови / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 112 960 российских оккупантов. Об этом 11 января сообщил в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 490 захватчиков.

Другие потери армии РФ в Украине составили:

  • танки – 3094 (+10);
  • боевые бронированные машины – 6159 (+5);
  • артиллерийские системы – 2078 (+5);
  • РСЗО – 437 (+3);
  • средства ПВО – 217;
  • самолеты – 285;
  • вертолеты – 275;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1862 (+2);
  • крылатые ракеты – 723;
  • корабли / катера – 17;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4826 (+9);
  • специальная техника – 184 (+1).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02v2SLXmzCyri7Y61HSvwNouxMsG4gbBLd8k8JMEPXpsoxqe12FiBHhU4MZRb9MmE5l

Теги: Генштаб ВСУ, танки, военная техника, РСЗО, война России против Украины, потери армии России
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