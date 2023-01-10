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"12 КамАЗов вывез, 610 в Макеевке погибших!" ГУР опубликовало перехват разговора оккупанта о потерях РФ

Оккупанты в телефонных разговорах обсуждают реальные потери армии РФ
Оккупанты в телефонных разговорах обсуждают реальные потери армии РФ
Фото: EPA

Обычные солдаты России подтверждают потери мобилизованных в Макеевке, вопреки официальной пропаганде. Об этом заявило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, опубликовав 10 января в Facebook перехват разговора оккупанта.

"Звонил Серега Аленкин. Он лично перевозил тела вот этих из Макеевки, вот где госпиталь, короче. Говорит, 610 в Макеевке погибших! 12 КамАЗов, говорит, я вывез", – говорит собеседница оккупанта.

"Я же тебе сказал, а ты мне: "Нет, 63!" – отвечает он.

Женщина спрашивает, почему тогда власти замалчивают настоящие масштабы. Оккупант отвечает, что это чтобы не подняли бунт.

"Аленка говорит, Серега сидит, просто за голову схватился, ему плохо, он не знает, что делать, сидит, плачет. А у него там друг еще погиб в госпитале, когда госпиталь бомбанули", – говорит женщина.

Оккупант ее обрывает и говорит, что звонит, чтобы развеяться, а не обсуждать плохие новости.

Женщина переводит тему на празднование Нового года и говорит, что выступление президента РФ Владимира Путина – "самое у...бищное", которое она видела.

Также она рассказала, что сын ее знакомой, который находился в госпитале с контузией и переломом глазницы, решил в Новый год выпить пива. По ее словам, это заметил командир и отправил его недолеченного опять на позиции за "нарушение режима".

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/872969600647388/

Контекст:

Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщало, что в ночь на 1 января 2023 года в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежения мерами безопасности, курения в неустановленном месте" уничтожено около 400 мобилизованных россиян, которые находились в здании ПТУ №19 в Макеевке, еще около 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

Российское минобороны признало гибель сначала 63, а позже 89 оккупантов в результате удара по ПТУ Макеевке. 

Генштаб Вооруженных сил Украины 2 января подтвердил удар, нанесенный по оккупантам в Макеевке в последний день 2022 года. Ликвидация оккупантов в Макеевке стала результатом хорошей работы украинских военных на западной технике, заявил 3 января спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

В украинской разведке 8 января заявили, что "Макеевка – это часть нашего контрнаступления, которое началось в августе", и анонсировали новые удары в будущем.

Теги: Макеевка, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, ГУР Минобороны Украины, потери армии России, российские оккупанты
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