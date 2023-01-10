"12 КамАЗов вывез, 610 в Макеевке погибших!" ГУР опубликовало перехват разговора оккупанта о потерях РФ

"Звонил Серега Аленкин. Он лично перевозил тела вот этих из Макеевки, вот где госпиталь, короче. Говорит, 610 в Макеевке погибших! 12 КамАЗов, говорит, я вывез", – говорит собеседница оккупанта.

"Я же тебе сказал, а ты мне: "Нет, 63!" – отвечает он.

Женщина спрашивает, почему тогда власти замалчивают настоящие масштабы. Оккупант отвечает, что это чтобы не подняли бунт.

"Аленка говорит, Серега сидит, просто за голову схватился, ему плохо, он не знает, что делать, сидит, плачет. А у него там друг еще погиб в госпитале, когда госпиталь бомбанули", – говорит женщина.

Оккупант ее обрывает и говорит, что звонит, чтобы развеяться, а не обсуждать плохие новости.

Женщина переводит тему на празднование Нового года и говорит, что выступление президента РФ Владимира Путина – "самое у...бищное", которое она видела.

Также она рассказала, что сын ее знакомой, который находился в госпитале с контузией и переломом глазницы, решил в Новый год выпить пива. По ее словам, это заметил командир и отправил его недолеченного опять на позиции за "нарушение режима".