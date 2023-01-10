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"Работа для иностранных разведок". В России решили не публиковать списки военных, погибших в ПТУ №19 в оккупированной Макеевке

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Российское минобороны признало гибель 89 оккупантов в результате удара по ПТУ №19 в Макеевке в ночь на 1 января
Российское минобороны признало гибель 89 оккупантов в результате удара по ПТУ №19 в Макеевке в ночь на 1 января
Фото: Денис Казанський / Telegram

Списки погибших в ПТУ №19 во временно оккупированной Макеевке Донецкой области российских военных из Самарской области публиковаться не будут.

Об этом 10 января сообщил военный комиссар региона Алексей Вдовин, пишет "Коммерсантъ".

По его словам, это – "персональные данные". Кроме того, это, "конечно, работа для иностранных разведок – для выявления и проведения информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено", добавил Вдовин.

Он рассказал, что вся информация доводится персонально до членов семьи погибших оккупантов.

Петицию с требованием опубликовать списки погибших мобилизованных россиян в результате удара по зданию ПТУ№19 в Макеевке подписали почти 50 тыс. человек.

Контекст:

Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщало, что в ночь на 1 января 2023 года в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежения мерами безопасности, курения в неустановленном месте" уничтожено около 400 мобилизованных россиян, которые находились в здании ПТУ №19 в Макеевке, еще около 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

Российское минобороны признало гибель 89 оккупантов в результате удара по ПТУ Макеевке. 

Генштаб Вооруженных сил Украины 2 января подтвердил удар, нанесенный по оккупантам в Макеевке в последний день 2022 года. Ликвидация оккупантов в Макеевке стала результатом хорошей работы украинских военных на западной технике, заявил 3 января спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

В украинской разведке 8 января заявили, что "Макеевка – это часть нашего контрнаступления, которое началось в августе", и анонсировали новые удары в будущем.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Макеевка, петиция, военный комиссар, Самара, война России против Украины, погибшие, потери армии России, погибшие российские военные, персональные данные, российские оккупанты
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