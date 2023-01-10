"Работа для иностранных разведок". В России решили не публиковать списки военных, погибших в ПТУ №19 в оккупированной Макеевке

Российское минобороны признало гибель 89 оккупантов в результате удара по ПТУ №19 в Макеевке в ночь на 1 января Фото: Денис Казанський / Telegram

Об этом 10 января сообщил военный комиссар региона Алексей Вдовин, пишет "Коммерсантъ".

По его словам, это – "персональные данные". Кроме того, это, "конечно, работа для иностранных разведок – для выявления и проведения информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено", добавил Вдовин.

Он рассказал, что вся информация доводится персонально до членов семьи погибших оккупантов.

Петицию с требованием опубликовать списки погибших мобилизованных россиян в результате удара по зданию ПТУ№19 в Макеевке подписали почти 50 тыс. человек.