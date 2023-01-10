"Работа для иностранных разведок". В России решили не публиковать списки военных, погибших в ПТУ №19 в оккупированной Макеевке

Об этом 10 января сообщил военный комиссар региона Алексей Вдовин, пишет "Коммерсантъ".
По его словам, это – "персональные данные". Кроме того, это, "конечно, работа для иностранных разведок – для выявления и проведения информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено", добавил Вдовин.
Он рассказал, что вся информация доводится персонально до членов семьи погибших оккупантов.
Петицию с требованием опубликовать списки погибших мобилизованных россиян в результате удара по зданию ПТУ№19 в Макеевке подписали почти 50 тыс. человек.
Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщало, что в ночь на 1 января 2023 года в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежения мерами безопасности, курения в неустановленном месте" уничтожено около 400 мобилизованных россиян, которые находились в здании ПТУ №19 в Макеевке, еще около 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.
Российское минобороны признало гибель 89 оккупантов в результате удара по ПТУ Макеевке.
Генштаб Вооруженных сил Украины 2 января подтвердил удар, нанесенный по оккупантам в Макеевке в последний день 2022 года. Ликвидация оккупантов в Макеевке стала результатом хорошей работы украинских военных на западной технике, заявил 3 января спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.
В украинской разведке 8 января заявили, что "Макеевка – это часть нашего контрнаступления, которое началось в августе", и анонсировали новые удары в будущем.