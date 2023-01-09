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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В морг Мелитополя привезли фуру тел оккупантов – Федоров

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Погибших россиян выгрузили насыпью в морге, рассказал Федоров
Погибших россиян выгрузили насыпью в морге, рассказал Федоров
Фото: EPA

В морг временно оккупированного Мелитополя Запорожской области оккупанты завезли полную фуру ликвидированных российских военных. Об этом 9 января сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров.

По его словам, тела разгрузили насыпью, заняв весь морг.

Мелитопольские больницы также переполнены ранеными оккупантами, которых завезли из Васильевки и других населенных пунктов к северу от Мелитополя, добавил Федоров.

"С каждым днем средняя продолжительность жизни рашистов буквально тает на глазах", – написал он.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты, Иван Федоров
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