В морг Мелитополя привезли фуру тел оккупантов – Федоров

По его словам, тела разгрузили насыпью, заняв весь морг.

Мелитопольские больницы также переполнены ранеными оккупантами, которых завезли из Васильевки и других населенных пунктов к северу от Мелитополя, добавил Федоров.

"С каждым днем средняя продолжительность жизни рашистов буквально тает на глазах", – написал он.