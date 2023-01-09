В морг Мелитополя привезли фуру тел оккупантов – Федоров

По его словам, тела разгрузили насыпью, заняв весь морг.
Мелитопольские больницы также переполнены ранеными оккупантами, которых завезли из Васильевки и других населенных пунктов к северу от Мелитополя, добавил Федоров.
"С каждым днем средняя продолжительность жизни рашистов буквально тает на глазах", – написал он.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.