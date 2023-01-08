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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне превратили всю оккупированную территорию Украины в тюрьму – мэр Мелитополя

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Оккупанты окончательно прекратили выпускать людей через Васильевку в сторону Запорожья, говорят украинские власти
Оккупанты окончательно прекратили выпускать людей через Васильевку в сторону Запорожья, говорят украинские власти
Фото: EPA

Российские захватчики продолжают блокировать выезд с оккупированных территорий, за месяц вырваться в подконтрольное украинским властями Запорожье удалось только четырем людям, заявил в Telegram мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

"Рашисты превратили всю оккупированную территорию Украины в тюрьму, а отдельные населенные пункты в тюремные камеры", – написал Федоров.

Он напомнил, что около месяца назад россияне закрыли выезд из оккупированных частей Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей в сторону Запорожья.

"Выехать из оккупации – как выиграть в лотерее. За месяц из четырех областей, где в мирное время проживало более 9 млн человек, в Запорожье вырвалось всего четыре человека", – подчеркнул мэр.

Он отметил, что в отдельных населенных пунктах Запорожской области оккупанты ввели круглосуточные комендантские дни и люди по нескольку дней не могут выйти из дома за продуктами и лекарствами.

Также россияне заставляют жителей оформлять пропуска для перемещения между оккупированными населенными пунктами, собирают персональные данные и "отслеживают каждый шаг", сообщил Федоров.

"Верим: поддержка международным сообществом организации постоянно действующего гуманитарного коридора поможет освободить наших жителей из рашистской тюрьмы", – подытожил мэр.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий продолжает работать с международными партнерами и добиваться открытия гуманитарных коридоров, сообщала в конце декабря пресс-служба министерства.

"В частности, требуем открыть Васильевку в Запорожье. Российские захватчики долгое время отказываются выпускать через этот блокпост наших людей, используя их как живой щит", – говорила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Под оккупацией в настоящее время находятся Крым; частично Луганская, Донецкая, Запорожская области; левобережная часть Херсонской области и менее 2% Харьковской области.

Теги: Луганская область, Донецкая область, оккупация, Херсонская область, Запорожская область, эвакуация, Васильевка, Ирина Верещук, война России против Украины, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Иван Федоров
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