Россияне превратили всю оккупированную территорию Украины в тюрьму – мэр Мелитополя

"Рашисты превратили всю оккупированную территорию Украины в тюрьму, а отдельные населенные пункты в тюремные камеры", – написал Федоров.
Он напомнил, что около месяца назад россияне закрыли выезд из оккупированных частей Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей в сторону Запорожья.
"Выехать из оккупации – как выиграть в лотерее. За месяц из четырех областей, где в мирное время проживало более 9 млн человек, в Запорожье вырвалось всего четыре человека", – подчеркнул мэр.
Он отметил, что в отдельных населенных пунктах Запорожской области оккупанты ввели круглосуточные комендантские дни и люди по нескольку дней не могут выйти из дома за продуктами и лекарствами.
Также россияне заставляют жителей оформлять пропуска для перемещения между оккупированными населенными пунктами, собирают персональные данные и "отслеживают каждый шаг", сообщил Федоров.
"Верим: поддержка международным сообществом организации постоянно действующего гуманитарного коридора поможет освободить наших жителей из рашистской тюрьмы", – подытожил мэр.
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий продолжает работать с международными партнерами и добиваться открытия гуманитарных коридоров, сообщала в конце декабря пресс-служба министерства.
"В частности, требуем открыть Васильевку в Запорожье. Российские захватчики долгое время отказываются выпускать через этот блокпост наших людей, используя их как живой щит", – говорила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Под оккупацией в настоящее время находятся Крым; частично Луганская, Донецкая, Запорожская области; левобережная часть Херсонской области и менее 2% Харьковской области.