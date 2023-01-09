Мэр Мелитополя заявил, что оккупанты в городе начали строить укрепления со стороны Крыма

"Благодаря ВСУ и силам сопротивления оккупанты Мелитопольского района буквально чувствуют запах жареного. Поэтому уже готовят почву для отступления", – написал Федоров.
Он отметил, что оккупанты возводят линии обороны вокруг Мелитополя.
"Однако если раньше орки окопались с трех сторон – Херсонской, Донецкой и Запорожской областей, где на них давят наши мужественные военные, – то теперь захватчики строят укрепления и к югу от Мелитополя в сторону Крыма. В 40 км от города между селами Волчанское и Червоное расставили бетонные конусы, а в районе Каховского канала роют окопы", – подчеркнул мэр.
По его словам, российские захватчики осознают, что вскоре им придется отступать из Мелитополя.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.