Мэр Мелитополя заявил, что оккупанты в городе начали строить укрепления со стороны Крыма

"Благодаря ВСУ и силам сопротивления оккупанты Мелитопольского района буквально чувствуют запах жареного. Поэтому уже готовят почву для отступления", – написал Федоров.

Он отметил, что оккупанты возводят линии обороны вокруг Мелитополя.

"Однако если раньше орки окопались с трех сторон – Херсонской, Донецкой и Запорожской областей, где на них давят наши мужественные военные, – то теперь захватчики строят укрепления и к югу от Мелитополя в сторону Крыма. В 40 км от города между селами Волчанское и Червоное расставили бетонные конусы, а в районе Каховского канала роют окопы", – подчеркнул мэр.

По его словам, российские захватчики осознают, что вскоре им придется отступать из Мелитополя.