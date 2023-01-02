Ночью в оккупированном Мелитополе раздался громкий взрыв – мэр

"Под утро рашистам в Мелитополе было не до сна. В городе раздался громкий взрыв. Оккупанты должны наконец понять: пора убегать с оккупированных территорий. Ведь здесь любителей чужой земли ждет лишь один финал – быть в ней и погребенными", – написал он.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.