В Мелитополе оккупанты переодеваются в гражданское и ищут партизан – Федоров

По его словам, российские оккупанты одеваются в гражданскую одежду и ходят по людным местам, чтобы послушать, о чем говорят местные жители. В частности, они слушают разговоры на рынках, в супермаркетах, во дворах жилых домов. Таким образом они пытаются вычислить партизан и членов сопротивления, сказал Федоров. Он подчеркнул, что это очень опасно, поэтому люди все меньше общаются между собой.
Также Федоров отметил, что на данный момент военных в городе больше, чем гражданского населения.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.
На новогодние праздники россияне усилили фильтрационные мероприятия и ограничили свободу передвижения местных жителей на временно оккупированных территориях Запорожской области, сообщал Генштаб ВСУ 25 декабря. В частности, в Васильевке оккупанты ввели комендантский час в период с 28 декабря 2022 года по 4 января 2023 года.