В Мелитополе оккупанты переодеваются в гражданское и ищут партизан – Федоров

По его словам, российские оккупанты одеваются в гражданскую одежду и ходят по людным местам, чтобы послушать, о чем говорят местные жители. В частности, они слушают разговоры на рынках, в супермаркетах, во дворах жилых домов. Таким образом они пытаются вычислить партизан и членов сопротивления, сказал Федоров. Он подчеркнул, что это очень опасно, поэтому люди все меньше общаются между собой.

Также Федоров отметил, что на данный момент военных в городе больше, чем гражданского населения.