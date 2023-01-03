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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из оккупированного Мелитополя бегут российские медики – мэр

Украинские медики в Мелитополе отказываются сотрудничать с оккупантами
Украинские медики в Мелитополе отказываются сотрудничать с оккупантами
Фото: depositphotos.com

Вслед за коллаборантами из временно оккупированного Мелитополя Запорожской области бегут российские медики. Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в эфире телемарафона, видео опубликовано в его Telegram

"Мелитопольская больница была едва ли не последней на территории временно оккупированной Запорожской области, которая оказывала помощь гражданским жителям, но уже почти месяц, как туда также начали привозить раненых, заболевших рашистов, и для гражданского населения становится все меньше места в этой больнице", – говорит мэр.

По его словам, медики покидают город из-за действий сил сопротивления и страха перед ВСУ, а также сверхвысокого количества раненых российских военных, на которых не хватает ни медперсонала, ни койко-мест. Также среди причин – поведение оккупантов, которых доставляют в больницы в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Федоров сообщает, что от тотальной нехватки медперсонала оккупанты и угрозами, и подкупом пытаются уговорить украинских медицинских работников помочь российским военным. Однако украинские медики отказываются сотрудничать с захватчиками.

Он добавил, что 90% аптек в Мелитополе не работают, а те, что остались, почти не имеют ассортимента лекарств, и стоимость медикаментов слишком высока.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, военные, оккупация, Мелитополь, лекарства, больница, ВСУ, война России против Украины, медики, больницы, Иван Федоров
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