"Оккупанты наверняка не докурили". Мэр Мелитополя сообщил о новых взрывах в городе

"Оккупанты Мелитополя наверняка не докурили. Несколько громких взрывов недалеко от захваченного орками завода "Гидромаш", где и так курили всю ночь. ПВО рашистам явно не помогает, зато в небо сразу же взлетела вражеская авиация. Собираем детали последствий круглосуточного курения русни", – написал он.

Федоров сообщал о серии взрывов в городе ночью. Тогда взрывы произошли на "Гидромаше", детонация, по его словам, длилась несколько часов.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

На новогодние праздники россияне усилили фильтрационные мероприятия и ограничили свободу передвижения местных жителей на временно оккупированных территориях Запорожской области, сообщал Генштаб ВСУ 25 декабря.