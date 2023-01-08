"Оккупанты наверняка не докурили". Мэр Мелитополя сообщил о новых взрывах в городе

"Оккупанты Мелитополя наверняка не докурили. Несколько громких взрывов недалеко от захваченного орками завода "Гидромаш", где и так курили всю ночь. ПВО рашистам явно не помогает, зато в небо сразу же взлетела вражеская авиация. Собираем детали последствий круглосуточного курения русни", – написал он.
Федоров сообщал о серии взрывов в городе ночью. Тогда взрывы произошли на "Гидромаше", детонация, по его словам, длилась несколько часов.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.
На новогодние праздники россияне усилили фильтрационные мероприятия и ограничили свободу передвижения местных жителей на временно оккупированных территориях Запорожской области, сообщал Генштаб ВСУ 25 декабря.