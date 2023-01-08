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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Мелитополя: Ночью слишком громко было на захваченном рашистами заводе "Гидромаш", где они разместили военную базу

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Взрывы в Мелитополе произошли ночью 8 января
Взрывы в Мелитополе произошли ночью 8 января
Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

В оккупированном Мелитополе Запорожской области взрывы ночью произошли на захваченном оккупантами заводе "Гидромаш". Об этом в Telegram заявил мэр города Иван Федоров 8 января.

Ранее Федоров соощал о серии взрывов в городе.

"Стало известно, где сегодня ночью не спалось оккупантам Мелитополя. Слишком громко было на захваченном рашистами заводе "Гидромаш", где они разместили очередную военную базу. Оккупанты курили настолько мощно, что грохот продолжался несколько часов, зажигательная волна выбила окна соседних домов, а дым над заводом клубился даже утром. Ждем подробностей, скольким оркам и вражеской технике повредило курение", - говорится в сообщении.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

На новогодние праздники россияне усилили фильтрационные мероприятия и ограничили свободу передвижения местных жителей на временно оккупированных территориях Запорожской области, сообщал Генштаб ВСУ 25 декабря.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: взрыв, Мелитополь, война России против Украины, Иван Федоров
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