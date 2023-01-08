"Рашисты снова неудачно курят". Мэр Мелитополя сообщил о серии взрывов в городе

"Серия громких взрывов в Мелитополе. Рашисты снова неудачно курят на оккупированных территориях. Да так, что детонирует и детонирует. Ожидаем подробностей от Сил обороны Украины. Очевидно только одно: оккупанты, бегите уже с нашей земли!" – написал он.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

На новогодние праздники россияне усилили фильтрационные мероприятия и ограничили свободу передвижения местных жителей на временно оккупированных территориях Запорожской области, сообщал Генштаб ВСУ 25 декабря.