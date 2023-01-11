Украинские военные за сутки ударили по 22 районам скопления россиян – Генштаб ВСУ

Так, авиация сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также четыре удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления, две позиции российских ракетных войск и артиллерии и восемь районов сосредоточения живой силы оккупантов.
Кроме того, украинские военные отбили вражеские атаки в районе 13 населенных пунктов.
По данным Генштаба ВСУ на 10 января, потери российской армии за время полномасштабного вторжения составили около 112 470 оккупантов.