Украинские военные за сутки ударили по 22 районам скопления россиян – Генштаб ВСУ

Так, авиация сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также четыре удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления, две позиции российских ракетных войск и артиллерии и восемь районов сосредоточения живой силы оккупантов.

Кроме того, украинские военные отбили вражеские атаки в районе 13 населенных пунктов.