ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили более 700 оккупантов и ликвидировали российский корабль – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Наиболее активные боевые действия сейчас идут в Донецкой области
Наиболее активные боевые действия сейчас идут в Донецкой области
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 112 470 российских оккупантов. Об этом 10 января в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 710 российских захватчиков.

Другие потери армии РФ в Украине составили:

  • танки – 3084 (+4);
  • боевые бронированные машины – 6154 (+7);
  • артиллерийские системы – 2073 (+4);
  • РСЗО – 434 (+3);
  • средства ПВО – 217;
  • самолеты – 285;
  • вертолеты – 275;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1860 (+4);
  • крылатые ракеты – 723;
  • корабли / катера – 17 (+1);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4817 (+8);
  • специальная техника – 183.

В Генштабе отметили, что данные о ликвидированном корабле уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02U55s5jSYf41iJ9JMFaBPbtAKrnUtV51cs5YzxFLMUwcfCGWDDLFW667a3Z4cSkKKl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря 2022 года отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Теги: самолет, танки, корабль, РСЗО, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева показала фото из постели
Дорофеева показала фото из постели
"Выглядит так аппетитно!" Рианна показала вблизи свой бюст
"Выглядит так аппетитно!" Рианна показала вблизи свой бюст
53-летняя Лопес крупным планом выставила бедро в боди с высокими вырезами
53-летняя Лопес крупным планом выставила бедро в боди с высокими вырезами
Звезда сериала "Папик" Петрожицкая рассказала, за чей счет живет в Германии
Звезда сериала "Папик" Петрожицкая рассказала, за чей счет живет в Германии
Спирс в фате и шелковой комбинации заявила, что вышла замуж за саму себя
Спирс в фате и шелковой комбинации заявила, что вышла замуж за саму себя
"Самая крутая семейка". Бех и Романчук показали питомца
"Самая крутая семейка". Бех и Романчук показали питомца
Принц Гарри заявил, что его мачеха сотрудничала с британской прессой, чтобы отбелить свой имидж "злодейки"
Принц Гарри заявил, что его мачеха сотрудничала с британской прессой, чтобы отбелить свой имидж "злодейки"
Никитюк покурила трубку перед камерой
Никитюк покурила трубку перед камерой
Травести-дива Монро показала, как выглядела 23 года назад
Травести-дива Монро показала, как выглядела 23 года назад
85-летний Хопкинс снялся для обложки британского журнала Icon
85-летний Хопкинс снялся для обложки британского журнала Icon
Ткаченко показал своего "советника по вопросам любви"
Ткаченко показал своего "советника по вопросам любви"
"Самомотивация – самое сложное". 48-летняя Наталья Егорова сняла видео во время пробежки
"Самомотивация – самое сложное". 48-летняя Наталья Егорова сняла видео во время пробежки
Умер 42-летний украинский режиссер Арделян
Умер 42-летний украинский режиссер Арделян
В сети показали, как выглядит за кулисами 50-летняя танцовщица Дита фон Тиз
В сети показали, как выглядит за кулисами 50-летняя танцовщица Дита фон Тиз
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках
46-летняя Уизерспун показала, как занимается йогой в новом костюме, который "заставляет ее тренироваться"
46-летняя Уизерспун показала, как занимается йогой в новом костюме, который "заставляет ее тренироваться"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото (245482)
2
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине (167613)
3
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро (95886)
4
Залужный отреагировал на слова Нины Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео (51516)
5
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda (33742)
6
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (29520)
7
"Красиво жить не запретишь". Сопонару показала, как пила коктейль со старшей сестрой (15820)
8
"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины (15112)
 
 
 
 