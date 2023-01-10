Генштаб ВСУ: Больницы в Бердянске переполнены ранеными оккупантами, россияне дополнительно обустроили еще три военных госпиталя

Оккупанты продолжают нести потери в Запорожской области, отметили в Генштабе ВСУ Фото: ria-m.tv (иллюстративное)

Об этом 10 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает нести потери. По имеющейся информации, больницы в городе Бердянск Запорожской области переполнены ранеными, поэтому российские оккупационные войска за последнюю неделю обустроили еще три военных госпиталя", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ на 10 января, потери российской армии за время полномасштабного вторжения составили около 112 470 оккупантов.

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