Генштаб ВСУ: Больницы в Бердянске переполнены ранеными оккупантами, россияне дополнительно обустроили еще три военных госпиталя

Об этом 10 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
"Противник продолжает нести потери. По имеющейся информации, больницы в городе Бердянск Запорожской области переполнены ранеными, поэтому российские оккупационные войска за последнюю неделю обустроили еще три военных госпиталя", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ на 10 января, потери российской армии за время полномасштабного вторжения составили около 112 470 оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.