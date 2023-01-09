В больницу Лисичанска только за неделю доставили около 300 раненых оккупантов – Генштаб ВСУ

Украинская авиация в эти сутки била по районам скопления захватчиков и позициям их зенитных ракетных комплексов Фото: Костянтин і Влада Ліберови / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Противник продолжает нести потери. Так, в городскую больницу Лисичанска Луганской области только за первую неделю этого года доставили до 300 оккупантов", – сказано в сообщении.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 17 ударов по районам скопления захватчиков и три – по позициям зенитных ракетных комплексов врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления и один район сосредоточения живой силы оккупантов.