В больницу Лисичанска только за неделю доставили около 300 раненых оккупантов – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает нести потери. Так, в городскую больницу Лисичанска Луганской области только за первую неделю этого года доставили до 300 оккупантов", – сказано в сообщении.
За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 17 ударов по районам скопления захватчиков и три – по позициям зенитных ракетных комплексов врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления и один район сосредоточения живой силы оккупантов.
По данным Генштаба ВСУ на 9 января, потери российской армии за время полномасштабного вторжения составили около 111 760 оккупантов, более 3 тыс. танков, 285 самолетов, 275 вертолетов и тысячи единиц другой техники.