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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В больницу Лисичанска только за неделю доставили около 300 раненых оккупантов – Генштаб ВСУ

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Украинская авиация в эти сутки била по районам скопления захватчиков и позициям их зенитных ракетных комплексов
Украинская авиация в эти сутки била по районам скопления захватчиков и позициям их зенитных ракетных комплексов
Фото: Костянтин і Влада Ліберови / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Силы обороны Украины нанесли удары по 18 местам скопления оккупантов за прошедшие сутки. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 9 января.

"Противник продолжает нести потери. Так, в городскую больницу Лисичанска Луганской области только за первую неделю этого года доставили до 300 оккупантов", – сказано в сообщении.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 17 ударов по районам скопления захватчиков и три – по позициям зенитных ракетных комплексов врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления и один район сосредоточения живой силы оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02x3jBMjerXjHwUqm5oJABTtMBB87ajpPSF4hvu8TmN8GQwyYt7rHqR8SVixSLv2Vgl

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 9 января, потери российской армии за время полномасштабного вторжения составили около 111 760 оккупантов, более 3 тыс. танков, 285 самолетов, 275 вертолетов и тысячи единиц другой техники.

Теги: Луганская область, Генштаб ВСУ, авиация, Лисичанск, война России против Украины, потери армии России
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