Оккупанты обустроили госпиталь в роддоме Антрацита, женщин вывезли в Луганск – Луганская ОВА

"Оккупантам удалось наладить логистическую сеть госпиталей, которая уже почти вычеркнула из карты гражданские медицинские учреждения. Так, в Антраците закрылся даже роддом, откуда женщин вывезли в Луганск. Обустроен там еще один госпиталь для военных России", – говорится в сообщении.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля 2022 года.
28 октября глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказал Гайдай.