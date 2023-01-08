Оккупанты обустроили госпиталь в роддоме Антрацита, женщин вывезли в Луганск – Луганская ОВА

По данным ОВА, сеть обустроенных оккупантам госпиталей "уже почти вычеркнула с карты гражданские медучреждения" Фото: depositphotos.com

"Оккупантам удалось наладить логистическую сеть госпиталей, которая уже почти вычеркнула из карты гражданские медицинские учреждения. Так, в Антраците закрылся даже роддом, откуда женщин вывезли в Луганск. Обустроен там еще один госпиталь для военных России", – говорится в сообщении.