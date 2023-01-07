На магистральном газопроводе в Луганской области произошел взрыв

Без газа остаются порядка 13 тыс. абонентов.

"Луганскгаз" также опубликовал видео с места взрыва.

О причинах взрыва оккупационные власти не сообщают.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля 2022 года.

28 октября глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказал Гайдай.