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Под Санкт-Петербургом прогремел взрыв на газопроводе. Пожар видно за километры, росСМИ ведут прямую трансляцию

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Пожар не утихает, росСМИ ведут прямую трансляцию
Пожар не утихает, росСМИ ведут прямую трансляцию
Скриншот: Фонтанка SPB Online / Telegram

19 ноября недалеко от северо-восточных окраин Санкт-Петербурга услышали сильный взрыв, после чего начался пожар.

Об этом сообщила "Фонтанка", ссылаясь на очевидцев.

Видео пламени, которое видно на расстоянии нескольких километров, публикуют и другие российские СМИ и Telegram-каналы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что пожар на участке газопровода между населенными пунктами Бернардовка и Ковалево произошел "в результате разгерметизации".

"Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет", – утверждает он.

По предварительной информации, пожар произошел на газозаправочной станции, его тушат две бригады пожарных, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на администрацию области.

"Фонтанка" отметила, что пламя не утихает. Издание запостило в своем канале прямую трансляцию пожара с "супервидовой веб-камеры".

О причинах "разгерметизации" не сообщается. Дрозденко заявляет, что пострадавших нет. Однако, по его словам, давление в газопроводе снизили, а ТЭС Всеволожска перевели на мазут.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пожар, Санкт-Петербург, газопровод, веб-камера, трансляция
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