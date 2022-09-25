В Луганской области – "хлопок", в Счастье горит участок для голосования на псевдореферендуме – ОВА

По его информации, в городе Счастье горит помещение так называемого избирательного участка. Также было слышно несколько взрывов в других захваченных населенных пунктах.
"В Сватовском районе "хлопок". В Маньковке взлетели на воздух вражеские казармы, пострадал фермер-коллаборант", – говорится в сообщении.
Гайдай проинформировал, что в Алчевске тоже, вероятно, горит склад боеприпасов.
"Хлопок" в Алчевске. Вражеский склад, до сих пор грохочет", – написал глава ОВА.
Алчевск находится под контролем боевиков "ЛНР" с 2014 года.
21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
Российские оккупанты объявили о проведении с 23-го по 27 сентября на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины псевдореферендумов о присоединении регионов к России.
Украина и международное сообщество предупредили, что не признают результатов этого незаконного "голосования" и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.