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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области – "хлопок", в Счастье горит участок для голосования на псевдореферендуме – ОВА

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"Хлопок" в Алчевске, вражеский склад", подписал фото Гайдай
"Хлопок" в Алчевске, вражеский склад", – подписал фото Гайдай
Фото: Сергій Гайдай / Telegram

Голосование на незаконном референдуме по аннексии оккупированной части Луганской области сопровождается взрывами. Об этом 25 сентября сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его информации, в городе Счастье горит помещение так называемого избирательного участка. Также было слышно несколько взрывов в других захваченных населенных пунктах.

"В Сватовском районе "хлопок". В Маньковке взлетели на воздух вражеские казармы, пострадал фермер-коллаборант", – говорится в сообщении.

Гайдай проинформировал, что в Алчевске тоже, вероятно, горит склад боеприпасов.

"Хлопок" в Алчевске. Вражеский склад, до сих пор грохочет", – написал глава ОВА.

Контекст:

Алчевск находится под контролем боевиков "ЛНР" с 2014 года.

21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

Российские оккупанты объявили о проведении с 23-го по 27 сентября на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины псевдореферендумов о присоединении регионов к России.

Украина и международное сообщество предупредили, что не признают результатов этого незаконного "голосования" и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

Теги: референдум, Донецкая область, Донецкая ОГА, Сватово, Счастье, Сергей Гайдай, война России против Украины
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