В Луганской области – "хлопок", в Счастье горит участок для голосования на псевдореферендуме – ОВА

По его информации, в городе Счастье горит помещение так называемого избирательного участка. Также было слышно несколько взрывов в других захваченных населенных пунктах.

"В Сватовском районе "хлопок". В Маньковке взлетели на воздух вражеские казармы, пострадал фермер-коллаборант", – говорится в сообщении.

Гайдай проинформировал, что в Алчевске тоже, вероятно, горит склад боеприпасов.

"Хлопок" в Алчевске. Вражеский склад, до сих пор грохочет", – написал глава ОВА.