В Луганской области партизаны повредили железную дорогу, которую используют российские оккупанты – Гайдай

"Рождественские "эльфы" работают. Луганские партизаны – сила Украины. Вечером 6 января возле Счастья с помощью самодельного взрывного устройства уничтожено железнодорожное полотно сообщения Луганск – село Лантратовка", – написал он.
Гайдай объяснил, что "предварительно установлено, что указанное железнодорожное сообщение используется россиянами для транспортировки военной техники, личного состава и боекомплекта", а "в обратном направлении орки вывозят этим путем украинское зерно на территорию России".
"В своих СМИ рашисты сами признаются, что только из Старобельского элеватора похитили более 1000 тонн зерна", – подчеркнул глава обладминистрации.
Он также разместил видео, на котором сняты рельсы и часы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область, в том числе Сватово. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля 2022 года.
28 октября Гайдай сообщил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказал Гайдай.
3 января 2023 года он говорил, что украинские разведчики могут зайти в оккупированные населенные пункты, но это еще не значит, что они освобождены.