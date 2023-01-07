В Луганской области партизаны повредили железную дорогу, которую используют российские оккупанты – Гайдай

"Рождественские "эльфы" работают. Луганские партизаны – сила Украины. Вечером 6 января возле Счастья с помощью самодельного взрывного устройства уничтожено железнодорожное полотно сообщения Луганск – село Лантратовка", – написал он.

Гайдай объяснил, что "предварительно установлено, что указанное железнодорожное сообщение используется россиянами для транспортировки военной техники, личного состава и боекомплекта", а "в обратном направлении орки вывозят этим путем украинское зерно на территорию России".

"В своих СМИ рашисты сами признаются, что только из Старобельского элеватора похитили более 1000 тонн зерна", – подчеркнул глава обладминистрации.

Он также разместил видео, на котором сняты рельсы и часы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)