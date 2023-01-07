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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области партизаны повредили железную дорогу, которую используют российские оккупанты – Гайдай

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Гайдай разместил видео с рельсами
Гайдай разместил видео с рельсами
Скриншот: Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram

На временно оккупированной территории Луганской области украинские партизаны повредили железнодорожные пути, которые использовали российские оккупанты. Об этом 7 января сообщил в Telegram глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Рождественские "эльфы" работают. Луганские партизаны – сила Украины. Вечером 6 января возле Счастья с помощью самодельного взрывного устройства уничтожено железнодорожное полотно сообщения Луганск – село Лантратовка", – написал он.

Гайдай объяснил, что "предварительно установлено, что указанное железнодорожное сообщение используется россиянами для транспортировки военной техники, личного состава и боекомплекта", а "в обратном направлении орки вывозят этим путем украинское зерно на территорию России".

"В своих СМИ рашисты сами признаются, что только из Старобельского элеватора похитили более 1000 тонн зерна", – подчеркнул глава обладминистрации.

Он также разместил видео, на котором сняты рельсы и часы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область, в том числе Сватово. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля 2022 года.

28 октября Гайдай сообщил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказал Гайдай.

3 января 2023 года он говорил, что украинские разведчики могут зайти в оккупированные населенные пункты, но это еще не значит, что они освобождены.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: транспорт, взрыв, Луганская область, война, железная дорога, партизаны, вторжение, Сергей Гайдай, война России против Украины, часы, российские оккупанты
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