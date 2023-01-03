ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: В некоторые населенные пункты Луганской области может зайти наша разведка, но это не значит, что они освобождены

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Гайдая, возле Сватово и Кременной ВСУ постепенно продвигаются вперед
По словам Гайдая, возле Сватово и Кременной ВСУ постепенно продвигаются вперед
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

В ряде временно оккупированных населенных пунктов Луганской области уже работают украинские разведчики. Об этом глава областной военной администрации Сергей Гайдай заявил во время телемарафона, видео 3 января опубликовала в Telegram пресс-служба Луганской ОВА.

"В некоторые населенные пункты может зайти наша разведка, но это не означает, что они освобождены – они могут находиться в серой зоне. Есть несколько видео, где наши бойцы даже выходят на трассу Р66, соединяющую Кременную и Сватово, и уничтожают там врага", – отметил Гайдай.

По его словам, возле Сватово и Кременной ВСУ постепенно продвигаются вперед. В то же время в районах Стельмаховки и Макеевки оккупанты безуспешно пытались контратаковать.

"Новогодние праздники у оккупантов прошли с "бавовной" – из-за постоянных взрывов складов они вынуждены подвозить боекомплект фурами непосредственно из Луганска каждый раз в новые места, а уже потом – на позиции. Логистику наши артиллеристы россиянам значительно усложнили", – подчеркнул глава ОВА.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.

24 декабря Гайдай сообщал, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Луганская область, разведка, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Тигипко опубликовала ролик с тремя сыновьями. Видео
Жена Тигипко опубликовала ролик с тремя сыновьями. Видео
Макаревич показал, как выглядит символ 2023 года Черный Водяной Кролик
Макаревич показал, как выглядит символ 2023 года – Черный Водяной Кролик
"Ошеломительно!", "Самый лучший наряд!" 57-летняя Херли надела прозрачный комбинезон
"Ошеломительно!", "Самый лучший наряд!" 57-летняя Херли надела прозрачный комбинезон
"Даже не знаю, где они сейчас". Бобул заявил, что не общается со своей бывшей женой Сандулесой
"Даже не знаю, где они сейчас". Бобул заявил, что не общается со своей бывшей женой Сандулесой
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом
"Ох, Катерина. Вы роскошны ".Дочь Филатова снялась в прозрачном платье
"Ох, Катерина. Вы роскошны ".Дочь Филатова снялась в прозрачном платье
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак снялась с дочерью в Альпах. Фото
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак снялась с дочерью в Альпах. Фото
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал
В РФ предложили лишить Валерия Меладзе российского гражданства после того, как он сказал "Слава Украине!"
В РФ предложили лишить Валерия Меладзе российского гражданства после того, как он сказал "Слава Украине!"
"Счастливые мирные времена". Сумская показала эксклюзивные фото своей старшей дочери
"Счастливые мирные времена". Сумская показала эксклюзивные фото своей старшей дочери
Невзоров о Газманове, которого в Дубае попросили поддержать Украину: Проповедники путинизма дохнуть на "могиле хозяина" не собираются"
Невзоров о Газманове, которого в Дубае попросили поддержать Украину: Проповедники путинизма дохнуть на "могиле хозяина" не собираются"
"Я хочу вернуть себе отца, я хочу вернуть себе брата". Проживающий в США принц Гарри дал новое интервью о королевской семье Великобритании
"Я хочу вернуть себе отца, я хочу вернуть себе брата". Проживающий в США принц Гарри дал новое интервью о королевской семье Великобритании
"Какие шалунишки", "Уверены, что это не маленькие горные козлы?" В сети обсуждают котят, которые вскарабкались на новогоднюю елку. Видео
"Какие шалунишки", "Уверены, что это не маленькие горные козлы?" В сети обсуждают котят, которые вскарабкались на новогоднюю елку. Видео
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой
Пугачева, которая покинула РФ, в желто-синем наряде заявила, что чувствует себя теперь счастливой и свободной. Видео
Пугачева, которая покинула РФ, в желто-синем наряде заявила, что чувствует себя теперь счастливой и свободной. Видео
"Красивая женщина", "Пример для подражания". 48-летняя Наталья Егорова сняла на видео свою первую пробежку в новом году
"Красивая женщина", "Пример для подражания". 48-летняя Наталья Егорова сняла на видео свою первую пробежку в новом году
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника" (159592)
2
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году (68657)
3
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза (56205)
4
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки (35917)
5
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами (23983)
6
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели (22290)
7
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком (21943)
8
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой (18611)
 
 
 
 