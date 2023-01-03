Гайдай: В некоторые населенные пункты Луганской области может зайти наша разведка, но это не значит, что они освобождены

"В некоторые населенные пункты может зайти наша разведка, но это не означает, что они освобождены – они могут находиться в серой зоне. Есть несколько видео, где наши бойцы даже выходят на трассу Р66, соединяющую Кременную и Сватово, и уничтожают там врага", – отметил Гайдай.

По его словам, возле Сватово и Кременной ВСУ постепенно продвигаются вперед. В то же время в районах Стельмаховки и Макеевки оккупанты безуспешно пытались контратаковать.

"Новогодние праздники у оккупантов прошли с "бавовной" – из-за постоянных взрывов складов они вынуждены подвозить боекомплект фурами непосредственно из Луганска каждый раз в новые места, а уже потом – на позиции. Логистику наши артиллеристы россиянам значительно усложнили", – подчеркнул глава ОВА.