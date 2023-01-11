За сутки украинские военные отбили вражеские атаки в районе 13 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 11 января.

За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Стельмаховка – Луганской и Спорное, Раздоловка, Веселое, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Пречистовка – Донецкой.



Кроме того, оккупанты обстреливали из минометов и артиллерии мирные города и села в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях. Под огневое поражение попали районы более 80 населенных пунктов, пострадали мирные люди.

Контекст:

С начала октября 2022 года Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

Зеленский 8 января сообщил о перебрасывании дополнительных подразделений сил обороны в район Бахмута и Соледара.