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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ сократила артиллерийские удары по Украине на 75% – CNN

Российские войска по-прежнему производят много артиллерийских выстрелов вокруг городов Бахмут и Кременная
Российские войска по-прежнему производят много артиллерийских выстрелов вокруг городов Бахмут и Кременная
Фото: EPA

Российские войска уменьшили количество нанесений артиллерийских ударов на войне в Украине, в некоторых местах – на 75%. Об этом 10 января сообщил телеканал CNN со ссылкой на американские и украинские источники.

Ни в США, ни в Украине пока нет четкого или однозначного объяснения этому, отметил телеканал. По одной из версий, Россия может сокращать количество обстрелов из-за нехватки запасов. В то же время это может быть изменение тактики, добавил CNN. 

В любом случае, "поразительное" снижение артиллерийского огня является еще одним свидетельством "все более слабой" позиции России на поле боя почти через год после ее вторжения, сказали телеканалу источники. 

Снижение интенсивности обстрелов имеет нелинейный характер, отметил один представитель Минобороны США, и бывают дни, когда россияне по-прежнему производят много артиллерийских выстрелов, особенно вокруг городов Бахмут и Кременная Донецкой области, а также вблизи Херсона.

Официальные лица США и Украины представили совершенно разные оценки количества выстрелов вооруженных сил РФ. В США отмечают, что количество артиллерийских ударов снизилась в среднем с 20 тыс. выстрелов в день до примерно 5 тыс. По оценкам Украины, этот показатель снизился с 60 тыс. до 20 тыс. в день.

Американский военный представитель отметил CNN, что у России по-прежнему имеется больше артиллерийских боеприпасов, чем у Украины, но США значительно переоценили их количество, а также недооценили, насколько хорошо ВСУ справятся с ударами по российским логистическим объектам.

Контекст:

По оценке украинской военной разведки, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились. РФ ищет снаряды для артиллерии, танков, "Градов" по всему миру, заявлял начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. На вопрос, возможен ли у россиян "технический голод" из-за санкций, Буданов ответил, что он уже наступил. 

"Российская армия сталкивается с почти идентичными проблемами, с которыми сталкиваемся и мы. Только мы – с марта, а они [военные РФ] – примерно с начала осени. Как у нас проблема со снарядами к артиллерии, которую мы решаем благодаря партнерам, так и у них это началось. Как у нас начались проблемы с осколочно-фугасными снарядами к танкам – так же и у них. То же касается ракет к реактивным системам залпового огня", – рассказал начальник ГУР.

Теги: Россия, США, Донецк, Украина, военные, боеприпасы, артиллерия, Минобороны, ВСУ, обстрелы, Бахмут, войска
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