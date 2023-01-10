РФ сократила артиллерийские удары по Украине на 75% – CNN

Ни в США, ни в Украине пока нет четкого или однозначного объяснения этому, отметил телеканал. По одной из версий, Россия может сокращать количество обстрелов из-за нехватки запасов. В то же время это может быть изменение тактики, добавил CNN.

В любом случае, "поразительное" снижение артиллерийского огня является еще одним свидетельством "все более слабой" позиции России на поле боя почти через год после ее вторжения, сказали телеканалу источники.

Снижение интенсивности обстрелов имеет нелинейный характер, отметил один представитель Минобороны США, и бывают дни, когда россияне по-прежнему производят много артиллерийских выстрелов, особенно вокруг городов Бахмут и Кременная Донецкой области, а также вблизи Херсона.

Официальные лица США и Украины представили совершенно разные оценки количества выстрелов вооруженных сил РФ. В США отмечают, что количество артиллерийских ударов снизилась в среднем с 20 тыс. выстрелов в день до примерно 5 тыс. По оценкам Украины, этот показатель снизился с 60 тыс. до 20 тыс. в день.

Американский военный представитель отметил CNN, что у России по-прежнему имеется больше артиллерийских боеприпасов, чем у Украины, но США значительно переоценили их количество, а также недооценили, насколько хорошо ВСУ справятся с ударами по российским логистическим объектам.