Россия боится потерять истребители Су-57 в Украине и использует их только со своей территории – британская разведка

По ее данным, с июня 2022 года РФ использовала Су-57 в миссиях против Украины, но ограничивалась локальными полетами и запуском ракет большой дальности класса "воздух-земля" или "воздух-воздух".

Британская разведка отмечает, что это – лучший на данный момент российский сверхзвуковой боевой самолет пятого поколения, в котором используются технологии малозаметности. Последний раз удавалось зафиксировать на видео пять таких истребителей на авиабазе в Актюбинске (Северный Казахстан), где находится Центр полетов №929. Это единственная известная база Су-57, а значит, именно эти самолеты участвовали в операциях против Украины, говорится в сообщении.

"Россия, скорее всего, отдает приоритет тому, чтобы избежать ущерба для репутации, сокращения экспортных перспектив и компрометации секретных технологий, которые могут возникнуть в случае потери Су-57 из-за Украины. Это симптом того, что РФ по-прежнему не склонна к риску, применяя свои военно-воздушные силы в войне", – отмечают в минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 January 2023



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/mdjvswJrWJ — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 9, 2023