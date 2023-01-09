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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия боится потерять истребители Су-57 в Украине и использует их только со своей территории – британская разведка

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Российские Су-57 FELON атакуют Украину на расстоянии
Российские Су-57 FELON атакуют Украину на расстоянии
Фото: key.aero

Россия, вероятно, с лета активно использует новейшие истребители для ударов по Украине, но атакует издалека из опасений потерять авиатехнику. Об этом министерство обороны Великобритании сообщает в Twitter 9 января со ссылкой на британскую разведку.

По ее данным, с июня 2022 года РФ использовала Су-57 в миссиях против Украины, но ограничивалась локальными полетами и запуском ракет большой дальности класса "воздух-земля" или "воздух-воздух".

Британская разведка отмечает, что это – лучший на данный момент российский сверхзвуковой боевой самолет пятого поколения, в котором используются технологии малозаметности. Последний раз  удавалось зафиксировать на видео пять таких истребителей на авиабазе в Актюбинске (Северный Казахстан), где находится Центр полетов №929. Это единственная известная база Су-57, а значит, именно эти самолеты участвовали в операциях против Украины, говорится в сообщении.

"Россия, скорее всего, отдает приоритет тому, чтобы избежать ущерба для репутации, сокращения экспортных перспектив и компрометации секретных технологий, которые могут возникнуть в случае потери Су-57 из-за Украины. Это симптом того, что РФ по-прежнему не склонна к риску, применяя свои военно-воздушные силы в войне", – отмечают в минобороны Великобритании.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Вооруженные силы Украины уничтожили 285 российских самолетов и 275 вертолетов.

Теги: Великобритания, авиация, разведка, армия РФ, Минобороны, истребители, война России против Украины
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