Генштаб ВСУ: Оккупанты нанесли два ракетных удара и семь раз обстреляли из РСЗО территорию Украины, в том числе – ее гражданскую инфраструктуру

На херсонском направлении российские войска не прекращают обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Ярослав Янушевич - Херсонська ОДА / Facebook

Об этом 10 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Так, в течение суток оккупанты нанесли два ракетных удара и совершили семь обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.

"Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины. Противник продолжает совершать обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения", – говорится в сообщении.

В частности, на херсонском направлении российские войска не прекращают обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр.

"От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура 12 населенных пунктов, в частности Антоновка, Веселое, Дудчаны, Мыловое и Золотая Балка Херсонской области и Херсон, есть пострадавшие среди мирных жителей", – указали в Генштабе ВСУ.