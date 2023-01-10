ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Оккупанты нанесли два ракетных удара и семь раз обстреляли из РСЗО территорию Украины, в том числе – ее гражданскую инфраструктуру

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На херсонском направлении российские войска не прекращают обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр, отметили в Генштабе ВСУ
На херсонском направлении российские войска не прекращают обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Ярослав Янушевич - Херсонська ОДА / Facebook

Российские оккупационные войска не прекращают наносить ракетные и авиационные удары, а также совершать артобстрелы по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения на территории Украины, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Об этом 10 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Так, в течение суток оккупанты нанесли два ракетных удара и совершили семь обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.

"Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины. Противник продолжает совершать обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения", – говорится в сообщении.

В частности, на херсонском направлении российские войска не прекращают обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр.

"От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура 12 населенных пунктов, в частности Антоновка, Веселое, Дудчаны, Мыловое и Золотая Балка Херсонской области и Херсон, есть пострадавшие среди мирных жителей", – указали в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02VVKWLLkqii7RJ75pA32PxC55aNxoRasVHYpfLqUPhUDggFzxW32Kv4CjFcbH2xmfl

Контекст:

С начала октября 2022 года Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области. 

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

Зеленский 8 января сообщил о перебрасывании дополнительных подразделений сил обороны в район Бахмута и Соледара.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, РСЗО, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, инфраструктура, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой
Снайпер Эмеральд, которая вскоре станет матерью, сообщила о госпитализации
Снайпер Эмеральд, которая вскоре станет матерью, сообщила о госпитализации
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений
40-летняя Мейхер в нюдовом облегающем платье показала формы со всех сторон. Фото
40-летняя Мейхер в нюдовом облегающем платье показала формы со всех сторон. Фото
Жена Павлика на отдыхе в Буковеле спела вместе с мужем. Видео
Жена Павлика на отдыхе в Буковеле спела вместе с мужем. Видео
19-летняя дочь Кравец показала свои новые татуировки
19-летняя дочь Кравец показала свои новые татуировки
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях
"Так трогательно и мило". alyona alyona показала свои детские фото и дала публичное обещание
"Так трогательно и мило". alyona alyona показала свои детские фото и дала публичное обещание
Экс-жена Узелкова снялась лежа в боди с глубокими вырезами в зоне бикини
Экс-жена Узелкова снялась лежа в боди с глубокими вырезами в зоне бикини
Витвицкая постреляла в тире. Видео
Витвицкая постреляла в тире. Видео
"Какая красавица! Невозможно налюбоваться!", "Просто бомба". Квиткова снялась в шортах и босиком
"Какая красавица! Невозможно налюбоваться!", "Просто бомба". Квиткова снялась в шортах и босиком
"Горжусь собой, потому что это очень больно". Цибульская встала на гвозди
"Горжусь собой, потому что это очень больно". Цибульская встала на гвозди
  Как приготовить сырники без муки всего из трех ингредиентов
  Как приготовить сырники без муки всего из трех ингредиентов
"Подумают, что я гулящий, бабник". Клопотенко рассказал о необычных отношениях со своей девушкой
"Подумают, что я гулящий, бабник". Клопотенко рассказал о необычных отношениях со своей девушкой
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют
"Подберу осколки, чтобы собрать новую инсталляцию себя". 42-летний Бадоев заявил, что благодарен жизни за испытания
"Подберу осколки, чтобы собрать новую инсталляцию себя". 42-летний Бадоев заявил, что благодарен жизни за испытания
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото (259062)
2
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро (96910)
3
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (57217)
4
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda (37345)
5
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках (22280)
6
"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины (20306)
7
"Красиво жить не запретишь". Сопонару показала, как пила коктейль со старшей сестрой (19854)
8
"Я устанавливаю степень значимости ваших дел. Не вы". Арестович рассказал, как можно с ним лично созвониться (17621)
 
 
 
 