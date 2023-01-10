Генштаб ВСУ: Оккупанты нанесли два ракетных удара и семь раз обстреляли из РСЗО территорию Украины, в том числе – ее гражданскую инфраструктуру

Об этом 10 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
Так, в течение суток оккупанты нанесли два ракетных удара и совершили семь обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.
"Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины. Противник продолжает совершать обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения", – говорится в сообщении.
В частности, на херсонском направлении российские войска не прекращают обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр.
"От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура 12 населенных пунктов, в частности Антоновка, Веселое, Дудчаны, Мыловое и Золотая Балка Херсонской области и Херсон, есть пострадавшие среди мирных жителей", – указали в Генштабе ВСУ.
С начала октября 2022 года Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.
Зеленский 8 января сообщил о перебрасывании дополнительных подразделений сил обороны в район Бахмута и Соледара.