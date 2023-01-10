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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ нанесла еще один ракетный удар по Константиновке – Донецкая ОВА

Согласно сообщениям ОВА, РФ атаковала Константиновку ракетами как минимум дважды за последние 24 часа
Согласно сообщениям ОВА, РФ атаковала Константиновку ракетами как минимум дважды за последние 24 часа
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупационные войска нанесли по Константиновке Донецкой области очередной ракетный удар. Об этом глава Донецкой областной государственной военной администрации Павел Кирилиенко сообщил в Telegram.

"Еще один ракетный удар по Константиновке нанесли российские оккупационные войска. К счастью, обошлось без пострадавших. Россияне попали в дорогу в частном секторе, повредили забор одного из домов. На месте работают спасатели и полиция", – проинформировал он. 

Согласно сообщениям Кириленко, РФ атаковала Константиновку ракетами как минимум дважды за последние сутки – предыдущий удар был совершен оккупантами поздно вечером 9 января (под удар попал также Краматорск). В ночь на 8 января оккупанты тоже били ракетами по Краматорску и Константиновке.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, Краматорск, Донецкая ОГА, Константиновка, война России против Украины, ракеты
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