РФ нанесла еще один ракетный удар по Константиновке – Донецкая ОВА

"Еще один ракетный удар по Константиновке нанесли российские оккупационные войска. К счастью, обошлось без пострадавших. Россияне попали в дорогу в частном секторе, повредили забор одного из домов. На месте работают спасатели и полиция", – проинформировал он.

Согласно сообщениям Кириленко, РФ атаковала Константиновку ракетами как минимум дважды за последние сутки – предыдущий удар был совершен оккупантами поздно вечером 9 января (под удар попал также Краматорск). В ночь на 8 января оккупанты тоже били ракетами по Краматорску и Константиновке.