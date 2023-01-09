Россияне нанесли массированный артудар по Кураховке, минимум двое раненых, повреждены десятки домов – ОВА

По Кураховке оккупанты ударили из артиллерии Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

По его информации, по меньшей мере двое мирных жителей ранены, повреждены более 20 жилых домов.

Кроме того, оккупанты нанесли удар по промышленному объекту в Константиновке, сообщил Кириленко.

"Россияне целенаправленно уничтожают гражданский и промышленный потенциал области. Это и есть их настоящее намерение – уничтожить всех и все на нашей земле", – написал он.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко добавил, что в результате удара по Кураховке повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки. Загорелся частный автомобиль.