Россияне нанесли массированный артудар по Кураховке, минимум двое раненых, повреждены десятки домов – ОВА

По его информации, по меньшей мере двое мирных жителей ранены, повреждены более 20 жилых домов.
Кроме того, оккупанты нанесли удар по промышленному объекту в Константиновке, сообщил Кириленко.
"Россияне целенаправленно уничтожают гражданский и промышленный потенциал области. Это и есть их настоящее намерение – уничтожить всех и все на нашей земле", – написал он.
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко добавил, что в результате удара по Кураховке повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки. Загорелся частный автомобиль.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Генеральный штаб ВСУ в конце декабря 2022 года отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.