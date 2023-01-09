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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне нанесли массированный артудар по Кураховке, минимум двое раненых, повреждены десятки домов – ОВА

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По Кураховке оккупанты ударили из артиллерии
По Кураховке оккупанты ударили из артиллерии
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 9 января нанесли массированный артиллерийский удар по поселку Кураховка Донецкой области. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Павел Кириленко.

По его информации, по меньшей мере двое мирных жителей ранены, повреждены более 20 жилых домов. 

Кроме того, оккупанты нанесли удар по промышленному объекту в Константиновке, сообщил Кириленко.

"Россияне целенаправленно уничтожают гражданский и промышленный потенциал области. Это и есть их настоящее намерение – уничтожить всех и все на нашей земле", – написал он. 

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко добавил, что в результате удара по Кураховке повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки. Загорелся частный автомобиль.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря 2022 года отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области. 

Теги: Донецкая область, Константиновка, раненые, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко
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