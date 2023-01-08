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ГУР показало, как чеченские добровольцы уничтожают оккупантов в Бахмуте. Видео

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Чеченское подразделение Интернационального легиона ГУР сейчас воюет в Бахмуте, рассказали в разведке
Чеченское подразделение Интернационального легиона ГУР сейчас воюет в Бахмуте, рассказали в разведке
Скриншот: Головне управління розвідки МО України / Telegram

Чеченские добровольцы продолжают защищать Украину в составе Интернационального легиона ГУР Минобороны Украины в самых горячих точках фронта. Об этом 7 января сообщили в пресс-службе разведки.

В настоящее время чеченское подразделение легиона уничтожает российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области, говорится в сообщении.

В качестве примера в ГУР показали одного из добровольцев – Абдула Хакима. До полномасштабного российского вторжения он руководил группой "Аджнад аль-Кавказ" в Сирии.

После 24 февраля 2022 года его группа стала частью отдельного батальона особого назначения минобороны Чеченской Республики Ичкерия – добровольческого подразделения в составе украинского Интернационального легиона ГУР МО.

15 октября Абдул Хаким получил звание полковника Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия.

Контекст:

О создании интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский объявил на четвертый день полномасштабного вторжения РФ, 27 февраля 2022 года. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.

13 июня спикер легиона Магру сообщил, что к Интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов, но не назвал их точное количество. "У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал Магру.

Теги: Чечня, Донецкая область, добровольцы, Ичкерия, война России против Украины, Бахмут, ГУР Минобороны Украины, интернациональный легион
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