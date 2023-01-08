ГУР показало, как чеченские добровольцы уничтожают оккупантов в Бахмуте. Видео

Чеченское подразделение Интернационального легиона ГУР сейчас воюет в Бахмуте, рассказали в разведке Скриншот: Головне управління розвідки МО України / Telegram

В настоящее время чеченское подразделение легиона уничтожает российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области, говорится в сообщении.

В качестве примера в ГУР показали одного из добровольцев – Абдула Хакима. До полномасштабного российского вторжения он руководил группой "Аджнад аль-Кавказ" в Сирии.

После 24 февраля 2022 года его группа стала частью отдельного батальона особого назначения минобороны Чеченской Республики Ичкерия – добровольческого подразделения в составе украинского Интернационального легиона ГУР МО.

15 октября Абдул Хаким получил звание полковника Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия.