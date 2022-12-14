В Раде создано межфракционное объединение "Свободная Ичкерия"

Официально о создании МФО "Свободная Ичкерия" объявил на пленарном заседании Верховной Рады 13 декабря первый вице-спикер Александр Корниенко. Создание МФО инициировал Мережко, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, в объединение вошли депутаты от фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос". Сейчас в МФО 12 депутатов, процесс вступления в объединение продолжается, написал Мережко.

По его словам, создание МФО является одним из важных шагов к деоккупации Чеченской Республики Ичкерия. "МФО "Свободная Ичкерия" стоит на четких принципах – признание суверенитета Чеченской Республики Ичкерия, оккупированной Россией, признание нелегитимности власти Рамзана Кадырова в Чечне, признание геноцида чеченского народа", – заявил Мережко. Он отметил, что МФО намерено всесторонне поддерживать стремление чеченского народа к независимости, которое будет осуществляться путем инициирования международной дискуссии о деоккупации Чечни, а также содействия становлению и развитию государственности Ичкерии. "Чечне придется пройти сложный путь от деоккупации до свободных выборов и обретения независимости. Важно, что в лице Украины она нашла друга на этом пути и этих друзей будет становиться больше. Члены МФО будут работать над этим", – подчеркнул народный депутат. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xV3sNm19NDW3pa6RqeKqELgij6Pxoi9onfd3DJLRp4hC8UF1rUNYJ2o18aUVjkPGl&id=100061849483416