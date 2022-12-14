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В Раде создано межфракционное объединение "Свободная Ичкерия"

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В МФО сейчас 12 депутатов
В МФО сейчас 12 депутатов
Фото: depositphotos.com

В Верховной Раде создано межфракционное объединение (МФО) "Свободная Ичкерия". Об этом 13 декабря сообщил в Facebook нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Официально о создании МФО "Свободная Ичкерия" объявил на пленарном заседании Верховной Рады 13 декабря первый вице-спикер Александр Корниенко. Создание МФО инициировал Мережко, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, в объединение вошли депутаты от фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос". Сейчас в МФО 12 депутатов, процесс вступления в объединение продолжается, написал Мережко.

По его словам, создание МФО является одним из важных шагов к деоккупации Чеченской Республики Ичкерия.

"МФО "Свободная Ичкерия" стоит на четких принципах – признание суверенитета Чеченской Республики Ичкерия, оккупированной Россией, признание нелегитимности власти Рамзана Кадырова в Чечне, признание геноцида чеченского народа", – заявил Мережко.

Он отметил, что МФО намерено всесторонне поддерживать стремление чеченского народа к независимости, которое будет осуществляться путем инициирования международной дискуссии о деоккупации Чечни, а также содействия становлению и развитию государственности Ичкерии.

"Чечне придется пройти сложный путь от деоккупации до свободных выборов и обретения независимости. Важно, что в лице Украины она нашла друга на этом пути и этих друзей будет становиться больше. Члены МФО будут работать над этим", – подчеркнул народный депутат.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xV3sNm19NDW3pa6RqeKqELgij6Pxoi9onfd3DJLRp4hC8UF1rUNYJ2o18aUVjkPGl&id=100061849483416

Контекст:

Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное государственное образование, которое существовало после распада СССР на части территории Чечено-Ингушской АССР. С декабря 1994-го по август 1996 годов была Первая чеченская война, но россиянам не удалось взять регион под свой контроль. Чеченская Республика Ичкерия прекратила существование в 2000 году – по итогам Второй чеченской войны.

Верховная Рада Украины 18 октября 2022 года приняла проект постановления о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной РФ. Также Рада осудила совершение Россией геноцида чеченского народа.

28 ноября президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия признал Голодомор геноцидом народа Украины. В заявлении говорится о том, что на протяжении всей истории Россия пыталась уничтожить украинцев, "прикрываясь заявлениями о дружбе и "братских народах". Правительство Ичкерии также наградило президента Украины Владимира Зеленского двумя высшими орденами республики и решило переименовать площадь Дружбы Народов города Джохар (Грозный) в площадь имени Верховной Рады Украины. 

Теги: Верховная Рада, Чечня, Рамзан Кадыров, Чеченская Республика, народные депутаты, Ичкерия, Слуга народа, партия Голос, Европейская солидарность, Александр Корниенко, Александр Мережко
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