"Защищайте от РФ своих детей и женщин". Данилов ответил Кадырову на призыв "стирать украинские города"

РФ вернется в Чечню, чтобы снова убивать женщин и детей, считает Данилов Фото: Олексій Данілов / Facebook

Данилов призвал чеченских боевиков уходить из Украины, "пока не поздно".

"Сражайтесь за независимость Ичкерии – это лучшая гарантия, чтобы Россия во второй раз не стерла с земли город Джохар (Грозный). Если не уничтожить РФ, они вернутся, чтобы снова убивать чеченских женщин и детей. Вы ведь не забыли", – написал секреталь СНБО.

Поки не пізно, йдіть з України й воюйте за Незалежність Ічкерії – це краща гарантія, щоб росія вдруге не стерла з землі місто Джохар (Грозний). Якщо не знищити рф, вони повернуться, аби знову вбивати чеченських жінок і дітей. Ви ж не забули... — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) October 25, 2022

В ночь с 24 на 25 октября Кадыров разместил в Telegram почти пятнадцатиминутное звуковое сообщение. Назвав себя "мобильным репортером", он рассуждал о ходе войны, заявил, что "очень недоволен тем, что она идет уже на территории России".

"Я очень недоволен. Если прилетает снаряд на нашу сторону – нужно стереть с лица земли города.. И не смотреть, что будет завтра", – сказал он.