ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Защищайте от РФ своих детей и женщин". Данилов ответил Кадырову на призыв "стирать украинские города"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
РФ вернется в Чечню, чтобы снова убивать женщин и детей, считает Данилов
РФ вернется в Чечню, чтобы снова убивать женщин и детей, считает Данилов
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Гражданам независимой Ичкерии нужно отстаивать собственную свободу, чтобы Россия снова не вернулась туда с агрессией. Секретарь Совета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 25 октября написал об этом в Twitter, отвечая на призыв главы Чечни Рамзана Кадырова "стирать с земли" украинские города.

Данилов призвал чеченских боевиков уходить из Украины, "пока не поздно".

"Сражайтесь за независимость Ичкерии – это лучшая гарантия, чтобы Россия во второй раз не стерла с земли город Джохар (Грозный). Если не уничтожить РФ, они вернутся, чтобы снова убивать чеченских женщин и детей. Вы ведь не забыли", – написал секреталь СНБО.

В ночь с 24 на 25 октября Кадыров разместил в Telegram почти пятнадцатиминутное звуковое сообщение. Назвав себя "мобильным репортером", он рассуждал о ходе войны, заявил, что "очень недоволен тем, что она идет уже на территории России".

"Я очень недоволен. Если прилетает снаряд на нашу сторону – нужно стереть с лица земли города.. И не смотреть, что будет завтра", – сказал он.

Контекст:

Верховная Рада Украины на заседании 18 октября приняла проект постановления о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной РФ. Это подчеркнет поддержку со стороны Украины стремления чеченского народа к независимости, отмечается в пояснительной записке к документу. 

После поражений РФ на фронте Кадыров и владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин критиковали военное командование РФ. По мнению аналитиков американского Института исследования войны (ISW), эта критика подорвала авторитет Путина

В ISW считают, что из-за просчетов на поле боя и мобилизации Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами. Все эти группы лиц, по мнению экспертов ISW, могут начать распространять информацию о том, что президент РФ не полностью контролирует ситуацию, а "последствия такого развития событий для его режима трудно предсказать".

Теги: Россия, Чечня, Рамзан Кадыров, СНБО, Виталий Данилов, Грозный, Ичкерия, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не забывайте заниматься спортом". 76-летняя Голди Хоун показала свою тренировку. Видео
"Не забывайте заниматься спортом". 76-летняя Голди Хоун показала свою тренировку. Видео
Макс Барских собрал в поддержку ВСУ 1,7 млн грн во время концертного тура за границей
Макс Барских собрал в поддержку ВСУ 1,7 млн грн во время концертного тура за границей
"Суперкрасавица", "Сладчайшая". 56-летняя Хайек вызвала восторг в сети своим новым снимком
"Суперкрасавица", "Сладчайшая". 56-летняя Хайек вызвала восторг в сети своим новым снимком
"Он восстановил мою веру в мужчин". "Перчинка" Мел Би собралась замуж в третий раз
"Он восстановил мою веру в мужчин". "Перчинка" Мел Би собралась замуж в третий раз
Проживающая в РФ украинская актриса Безрук рассказала, почему замалчивает нападение России на Украину
Проживающая в РФ украинская актриса Безрук рассказала, почему замалчивает нападение России на Украину
"Невероятная по эстетике и шарму женщина". Мейхер в юбке с огромным разрезом устроила фотосессию на улице
"Невероятная по эстетике и шарму женщина". Мейхер в юбке с огромным разрезом устроила фотосессию на улице
"Я не мог поверить в то, что встречаюсь с Джулией Робертс". Звезда сериала "Друзья" рассказал, как бросил голливудскую знаменитость
"Я не мог поверить в то, что встречаюсь с Джулией Робертс". Звезда сериала "Друзья" рассказал, как бросил голливудскую знаменитость
Ребрик: Знаете, как можно охарактеризовать нашу жизнь? Интервальная – успеть все между тревогами и отключениями света
Ребрик: Знаете, как можно охарактеризовать нашу жизнь? Интервальная – успеть все между тревогами и отключениями света
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье
Тина Кароль показала 13-летнему сыну штаб-квартиру ООН и рассказала, о каком будущем для него мечтает
Тина Кароль показала 13-летнему сыну штаб-квартиру ООН и рассказала, о каком будущем для него мечтает
"Счастливая мамка охеревает". Настя Короткая показала свое состояние рядом с новорожденным сыном
"Счастливая мамка охеревает". Настя Короткая показала свое состояние рядом с новорожденным сыном
"Надо, чтобы это видели все в Рашке". Гордон показал, как в РФ может выглядеть военная агитация. В сети отреагировали
"Надо, чтобы это видели все в Рашке". Гордон показал, как в РФ может выглядеть военная агитация. В сети отреагировали
Чмерковский высказался о своих коллегах – защищающем Украину на фронте Дикусаре и Яме, который покинул Украину в первый день войны
Чмерковский высказался о своих коллегах – защищающем Украину на фронте Дикусаре и Яме, который покинул Украину в первый день войны
"Сильная женщина". Экс-жена Кличко опубликовала фото в декольтированном платье
"Сильная женщина". Экс-жена Кличко опубликовала фото в декольтированном платье
"Ты мой навсегда!" Каминская рассказала о чувствах к Дикусару
"Ты мой – навсегда!" Каминская рассказала о чувствах к Дикусару
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в глубоком декольте наклонилась перед камерой
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в глубоком декольте наклонилась перед камерой
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (157034)
2
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО (135411)
3
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона (109518)
4
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой (105255)
5
Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично (63066) G
6
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой (42001)
7
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео (38913)
8
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ (32128)
 
 
 
 