"Защищайте от РФ своих детей и женщин". Данилов ответил Кадырову на призыв "стирать украинские города"

Данилов призвал чеченских боевиков уходить из Украины, "пока не поздно".
"Сражайтесь за независимость Ичкерии – это лучшая гарантия, чтобы Россия во второй раз не стерла с земли город Джохар (Грозный). Если не уничтожить РФ, они вернутся, чтобы снова убивать чеченских женщин и детей. Вы ведь не забыли", – написал секреталь СНБО.
Поки не пізно, йдіть з України й воюйте за Незалежність Ічкерії – це краща гарантія, щоб росія вдруге не стерла з землі місто Джохар (Грозний). Якщо не знищити рф, вони повернуться, аби знову вбивати чеченських жінок і дітей. Ви ж не забули...— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) October 25, 2022
В ночь с 24 на 25 октября Кадыров разместил в Telegram почти пятнадцатиминутное звуковое сообщение. Назвав себя "мобильным репортером", он рассуждал о ходе войны, заявил, что "очень недоволен тем, что она идет уже на территории России".
"Я очень недоволен. Если прилетает снаряд на нашу сторону – нужно стереть с лица земли города.. И не смотреть, что будет завтра", – сказал он.
Верховная Рада Украины на заседании 18 октября приняла проект постановления о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной РФ. Это подчеркнет поддержку со стороны Украины стремления чеченского народа к независимости, отмечается в пояснительной записке к документу.
После поражений РФ на фронте Кадыров и владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин критиковали военное командование РФ. По мнению аналитиков американского Института исследования войны (ISW), эта критика подорвала авторитет Путина.
В ISW считают, что из-за просчетов на поле боя и мобилизации Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами. Все эти группы лиц, по мнению экспертов ISW, могут начать распространять информацию о том, что президент РФ не полностью контролирует ситуацию, а "последствия такого развития событий для его режима трудно предсказать".