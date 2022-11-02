Страны Центральной Азии осторожно маневрируют, поддерживая Украину, но Россия уже не доминирующий игрок в регионе – американский эксперт

По мнению эксперта, в России могут произойти протесты и борьба властных элит, подобные случившимся в Казахстане Фото: EPA

Об этом она сказала во время онлайн-дискуссии, которую транслировал Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Очень важно, что влияние России в Центральной Азии уменьшается и страны Центральной Азии оказались более мощными, чем мы ожидали. Тут есть определенные аналогии: мы видели события в Казахстане в январе. Это может стать очень интересной аналогией того, что может происходить в России, если неожиданно наступит вакуум. Мы увидели демократические протесты, люди требовали [соблюдать] свои права, включая трудовые. Мы увидели внутреннюю конкуренцию на высоком уровне", – сказала Ланская.

Так, по ее мнению, когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что главный в стране он, а не предыдущий президент Нурсултан Назарбаев, "службы безопасности и другие внутренние органы не знали, кого слушать".

"Тут есть о чем подумать. Мы видели бешеную борьбу за власть и хаос в Казахстане на протяжении нескольких дней, пока [президент РФ Владимир] Путин не поддержал Токаева. Что, если что-то подобное произойдет и в России?" – предположила эксперт.

Она отметила, что после того, как РФ поддержала власти страны, силовики успокоили ситуацию за несколько дней, "и это, к сожалению, означало развал демократических сил в регионе".

Однако сейчас, по ее словам, ситуация меняется.

"Страны Центральной Азии пытаются осторожно маневрировать, поддерживая Украину. Но Россия уже не является доминирующим игроком в Центральной Азии, так что в Центральной Азии есть возможности", – сказала Ланская.

Она считает, что в истории есть две возможные аналогии, два сценария для складывающейся в России ситуации: 1917 год, когда РФ проиграла на фронте и произошла революция и кровавая гражданская война, и 1991 год – мирный развал СССР.

"Есть еще возможности. Например, если Россия развалится, если образуются другие государства, будут ли они дружественными?.. Отдельные движения на обретение независимости довольно единичны. Мы видели это только на примере Чечни за последние 30 лет, и как это кроваво закончилось. А сейчас под властью [Рамзана] Кадырова практически не существуют чеченские обычаи, традиции и идентичность – там диктатура, кровавая исламская диктатура, которая существует только благодаря личным отношениям с Путиным", – отметила эксперт.