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Страны Центральной Азии осторожно маневрируют, поддерживая Украину, но Россия уже не доминирующий игрок в регионе – американский эксперт

По мнению эксперта, в России могут произойти протесты и борьба властных элит, подобные случившимся в Казахстане
По мнению эксперта, в России могут произойти протесты и борьба властных элит, подобные случившимся в Казахстане
Фото: EPA

Влияние России в Центральной Азии уменьшается, а страны региона постепенно поддерживают Украину, считает старший директор по делам России и Евразии Национального фонда в поддержку демократии (США) Мириам Ланская.

Об этом она сказала во время онлайн-дискуссии, которую транслировал Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Очень важно, что влияние России в Центральной Азии уменьшается и страны Центральной Азии оказались более мощными, чем мы ожидали. Тут есть определенные аналогии: мы видели события в Казахстане в январе. Это может стать очень интересной аналогией того, что может происходить в России, если неожиданно наступит вакуум. Мы увидели демократические протесты, люди требовали [соблюдать] свои права, включая трудовые. Мы увидели внутреннюю конкуренцию на высоком уровне", – сказала Ланская.

Так, по ее мнению, когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что главный в стране он, а не предыдущий президент Нурсултан Назарбаев, "службы безопасности и другие внутренние органы не знали, кого слушать".

"Тут есть о чем подумать. Мы видели бешеную борьбу за власть и хаос в Казахстане на протяжении нескольких дней, пока [президент РФ Владимир] Путин не поддержал Токаева. Что, если что-то подобное произойдет и в России?" – предположила эксперт. 

Она отметила, что после того, как РФ поддержала власти страны, силовики успокоили ситуацию за несколько дней, "и это, к сожалению, означало развал демократических сил в регионе".

Однако сейчас, по ее словам, ситуация меняется.

"Страны Центральной Азии пытаются осторожно маневрировать, поддерживая Украину. Но Россия уже не является доминирующим игроком в Центральной Азии, так что в Центральной Азии есть возможности", – сказала Ланская.

Она считает, что в истории есть две возможные аналогии, два сценария для складывающейся в России ситуации: 1917 год, когда РФ проиграла на фронте и произошла революция и кровавая гражданская война, и 1991 год – мирный развал СССР. 

"Есть еще возможности. Например, если Россия развалится, если образуются другие государства, будут ли они дружественными?.. Отдельные движения на обретение независимости довольно единичны. Мы видели это только на примере Чечни за последние 30 лет, и как это кроваво закончилось. А сейчас под властью [Рамзана] Кадырова практически не существуют чеченские обычаи, традиции и идентичность – там диктатура, кровавая исламская диктатура, которая существует только благодаря личным отношениям с Путиным", – отметила эксперт. 

Контекст:

Нурсултан Назарбаев был бессменным президентом Казахстана в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года. Полномочия главы государства передали Токаеву, который на тот момент был спикером верхней палаты парламента.

Начиная с осени 2021-го Назарбаев постепенно лишался влияния и должностей в Казахстане. Так, в ноябре 2021 года Назарбаев принял решение покинуть должность главы партии "Нур Отан", передав должность Токаеву "шагом, который демонстрирует единство".

Во время протестов в Казахстане в январе 2022 года одним из требований митингующих был полный уход Назарбаева из власти. 9 января Назарбаев решил передать пост председателя Совета безопасности республики Токаеву. 28 января Назарбаев ушел с поста главы правящей партии "Нур Отан".

7 февраля Токаев подписал закон, который лишил Назарбаева пожизненного председательства в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.

6 июня 2022 года в Казахстане прошел референдум по внесению поправок в Конституцию, инициатором которого стал Токаев. Провести политические преобразования он пообещал после массовых протестов, которые прошли в январе по всей стране. Народ Казахстана поддержал поправки в конституцию страны, которые в том числе лишают Назарбаева статуса "елбасы" – "отца нации".

1 сентября Токаев предложил провести осенью 2022 года внеочередные президентские выборы и увеличить срок президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания. Парламент Казахстана одобрил соответствующие изменения в конституцию.

Досрочные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября 2022 года.

Теги: Россия, Владимир Путин, Чечня, Казахстан, протесты, митинг, революция, Нурсултан Назарбаев, война России против Украины, диктатура, Касым-Жомарт Токаев, акции протеста, Киевский форум по безопасности
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