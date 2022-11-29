Кабинет министров Ичкерии наградил Зеленского двумя орденами

Зеленского решили наградить орденом Къоман Сий ("Честь Нации"), а также орденом имени Джохара Дудаева (первый президент Чеченской Республики Ичкерия. – "ГОРДОН").
В постановлении отмечается, что политическая твердость Владимира Зеленского и его верность Украине сумели сплотить украинцев перед нависшей угрозой от "векового врага в лице России и ее кровожадных монстров, захвативших власть террористическими методами".
Зеленского наградили, отмечает издание, за "выдающиеся заслуги и самоотверженные действия в борьбе за свободу и демократию во всем мире", а также за личные заслуги перед чеченским народом.
Кроме того, Кабинет министров республики решил переименовать площадь Дружбы Народов города Джохар (Грозный) в площадь имени Верховной Рады Украины.
Чеченская Республика Ичкерия – это непризнанное государственное образование, которое существовало после распада СССР на части территории Чечено-Ингушской АССР. С декабря 1994-го по август 1996 годов была Первая чеченская война, но россиянам не удалось взять регион под свой контроль.
Чеченская Республика Ичкерия прекратила существование в 2000 году – по итогам Второй чеченской войны.
После полномасштабного российского вторжения в Украину народные депутаты Гончаренко и Муса Магомедов (внефракционный) предложили Верховной Раде признать государственный суверенитет Ичкерии. Проект постановления №7551 был зарегистрирован в Раде 12 июля.
Верховная Рада Украины 18 октября приняла проект постановления о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной РФ. Также Рада осудила совершение Россией геноцида чеченского народа.
28 ноября президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия признал Голодомор геноцидом народа Украины. В заявлении говорится о том, что на протяжении всей истории Россия пыталась уничтожить украинцев, "прикрываясь заявлениями о дружбе и "братских народах".
Орденом имени Джохара Дудаева награждаются граждане республики за выдающиеся политические, военные, научные и творческие заслуги или иностранные граждане в ранге глав государств за особо важные заслуги перед чеченским народом и государством. Орденом Джохара Дудаева награждаются только кавалеры высшего ордена "Къоман Сий" ("Честь Нации") или его выдают одновременно с этим орденом.