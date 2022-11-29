Кабинет министров Ичкерии наградил Зеленского двумя орденами

Президента Украины наградили, в частности, за личные заслуги перед чеченским народом Фото: EPA

Зеленского решили наградить орденом Къоман Сий ("Честь Нации"), а также орденом имени Джохара Дудаева (первый президент Чеченской Республики Ичкерия. – "ГОРДОН").

В постановлении отмечается, что политическая твердость Владимира Зеленского и его верность Украине сумели сплотить украинцев перед нависшей угрозой от "векового врага в лице России и ее кровожадных монстров, захвативших власть террористическими методами".

Зеленского наградили, отмечает издание, за "выдающиеся заслуги и самоотверженные действия в борьбе за свободу и демократию во всем мире", а также за личные заслуги перед чеченским народом.

Кроме того, Кабинет министров республики решил переименовать площадь Дружбы Народов города Джохар (Грозный) в площадь имени Верховной Рады Украины.