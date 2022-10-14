"Будущего у этой страны нет": глава Ичкерии назвал условие краха кремлевского режима

Закаев считает, что какие бы либералы ни пришли к власти в России, они в любом случае станут имперцами, так как логика существования страны не дает им другой возможности. По его словам, настоящая демократизация России произойдет, когда угнетаемые народы отколются от нее и страна распадется на части.

"Россия должна найти силы, которые понимают, что будущего у этой страны нет. Они должны говорить о демонтаже этого государства, чтобы на этой территории появились десятки национальных государственных образований… Мир должен понять, что государство, которое существовало до 24 февраля 2022 года, больше не должно быть на карте мира", – сказал он.

На вопрос о том, что должно произойти для краха кремлевского режима, Закаев ответил: "Победа Украины. И мы должны сделать все, чтобы Украина победила".