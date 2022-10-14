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"Будущего у этой страны нет": глава Ичкерии назвал условие краха кремлевского режима

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Ахмед Закаев считает, что Россия должна распасться на отдельные государства
Ахмед Закаев считает, что Россия должна распасться на отдельные государства
Фото: EPA

Глава правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев считает, что территориальная целостность и демократизация России несовместимы. Об этом он рассказал на учредительном форуме народов, притесняемых кремлевским режимом, который проходит 14 октября в Киеве, сообщает Telegraf.

Закаев считает, что какие бы либералы ни пришли к власти в России, они в любом случае станут имперцами, так как логика существования страны не дает им другой возможности. По его словам, настоящая демократизация России произойдет, когда угнетаемые народы отколются от нее и страна распадется на части.

"Россия должна найти силы, которые понимают, что будущего у этой страны нет. Они должны говорить о демонтаже этого государства, чтобы на этой территории появились десятки национальных государственных образований… Мир должен понять, что государство, которое существовало до 24 февраля 2022 года, больше не должно быть на карте мира", – сказал он.

На вопрос о том, что должно произойти для краха кремлевского режима, Закаев ответил: "Победа Украины. И мы должны сделать все, чтобы Украина победила".

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Теги: Россия, Кремль, Ахмед Закаев, Ичкерия, война России против Украины
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