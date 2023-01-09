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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Донецкой области. Оккупанты повредили жилые дома, один мирный житель получил ранения

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На протяжении ночи противник продолжал открывать огонь на разных участках линии фронта в Донецкой области
На протяжении ночи противник продолжал открывать огонь на разных участках линии фронта в Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты прошедшей ночью обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Об этом в Telegram утром 9 января сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Он подчеркнул, что на протяжении ночи противник продолжал открывать огонь на разных участках линии фронта.

На волновахском направлении зафиксированы периодические артобстрелы Угледара и окрестностей Водяного, Пречистовки и Богоявленки. Обошлось без пострадавших.

"На горловском направлении один человек ранен и три дома повреждены в Параскеевке Соледарской общины. Соледар за сутки подвергся 10 обстрелам, поврежден магазин. Также под обстрелами окрестности Часовоярской общины – без жертв", – написал Кириленко.

На лисичанском направлении, по данным главы ОВА, в течение суток обстрелы были зафиксированы в Северске и Серебрянке Северской общины, а также в Торском и Заречном Лиманской общины. В результате ударов противника никто не пострадал, объемы разрушений уточняются.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря 2022 года отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря. Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января 2023 года британская разведка.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 января сообщил о перебрасывании дополнительных подразделений сил обороны в район Бахмута и Соледара.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Северск, Соледар, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Угледар, ранение, Павел Кириленко, российские оккупанты
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