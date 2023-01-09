Обстрелы Донецкой области. Оккупанты повредили жилые дома, один мирный житель получил ранения

На протяжении ночи противник продолжал открывать огонь на разных участках линии фронта в Донецкой области Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Он подчеркнул, что на протяжении ночи противник продолжал открывать огонь на разных участках линии фронта.

На волновахском направлении зафиксированы периодические артобстрелы Угледара и окрестностей Водяного, Пречистовки и Богоявленки. Обошлось без пострадавших.

"На горловском направлении один человек ранен и три дома повреждены в Параскеевке Соледарской общины. Соледар за сутки подвергся 10 обстрелам, поврежден магазин. Также под обстрелами окрестности Часовоярской общины – без жертв", – написал Кириленко.

На лисичанском направлении, по данным главы ОВА, в течение суток обстрелы были зафиксированы в Северске и Серебрянке Северской общины, а также в Торском и Заречном Лиманской общины. В результате ударов противника никто не пострадал, объемы разрушений уточняются.