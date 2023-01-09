Обстрелы Донецкой области. Оккупанты повредили жилые дома, один мирный житель получил ранения

Он подчеркнул, что на протяжении ночи противник продолжал открывать огонь на разных участках линии фронта.
На волновахском направлении зафиксированы периодические артобстрелы Угледара и окрестностей Водяного, Пречистовки и Богоявленки. Обошлось без пострадавших.
"На горловском направлении один человек ранен и три дома повреждены в Параскеевке Соледарской общины. Соледар за сутки подвергся 10 обстрелам, поврежден магазин. Также под обстрелами окрестности Часовоярской общины – без жертв", – написал Кириленко.
На лисичанском направлении, по данным главы ОВА, в течение суток обстрелы были зафиксированы в Северске и Серебрянке Северской общины, а также в Торском и Заречном Лиманской общины. В результате ударов противника никто не пострадал, объемы разрушений уточняются.
Генеральный штаб ВСУ в конце декабря 2022 года отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря. Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января 2023 года британская разведка.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 января сообщил о перебрасывании дополнительных подразделений сил обороны в район Бахмута и Соледара.