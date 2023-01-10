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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ударили ракетами по Краматорску и Константиновке, два человека погибли – ОВА

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Оккупанты регулярно обстреливают Краматорск
Оккупанты регулярно обстреливают Краматорск
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Очередные ракетные удары по Краматорску и Константиновке Донецкой области нанесли российские оккупанты поздним вечером 9 января. Об этом сообщил глава ОА Павел Кириленко в Telegram.

В Краматорске ракеты попали в дорогу на улице Алексы Тихого, сгорел легковой автомобиль. По предварительной информации, два человека, бывшие в нем, погибли.

В Константиновке ракеты упали за пределами города – никто не пострадал.

Оккупанты регулярно обстреливают Краматорск. 23 декабря они нанесли ракетный удар по центру города, 25 декабря – по промышленной зоне. Во время ракетного обстрела Краматорска 2 января погиб полицейский. В результате удара 3 января был ранен работник бригады по ремонту электросетей.

В ночь на 8 января оккупанты также били ракетами по Краматорску и Константиновке

Контекст:

По информации президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

Генштаб ВСУ и местные власти ежедневно сообщают о российских ракетных и авиаударах, обстрелах из РСЗО и артиллерии по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам. 

Теги: Донецкая область, Краматорск, Константиновка, война России против Украины, ракеты, погибшие, Павел Кириленко
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