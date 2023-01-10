Россияне ударили ракетами по Краматорску и Константиновке, два человека погибли – ОВА

В Краматорске ракеты попали в дорогу на улице Алексы Тихого, сгорел легковой автомобиль. По предварительной информации, два человека, бывшие в нем, погибли.

В Константиновке ракеты упали за пределами города – никто не пострадал.

Оккупанты регулярно обстреливают Краматорск. 23 декабря они нанесли ракетный удар по центру города, 25 декабря – по промышленной зоне. Во время ракетного обстрела Краматорска 2 января погиб полицейский. В результате удара 3 января был ранен работник бригады по ремонту электросетей.

В ночь на 8 января оккупанты также били ракетами по Краматорску и Константиновке.