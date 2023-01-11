Оккупанты лишили доступа на ЗАЭС около 1500 сотрудников станции, отказавшихся получать российские паспорта – Генштаб ВСУ

"Так, около 1500 работников Запорожской АЭС, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с "Росатомом", лишены пропусков и доступа на предприятие", – сказано в сообщении.
По данным Генштаба, захватчики ищут новых работников для АЭС на территории РФ. Они также готовят жилищный фонд для будущих работников путем так называемой национализации квартир выехавших местных жителей.
Оккупанты заставили около 3 тыс. работников Запорожской АЭС получить паспорта РФ, сообщали а Генштабе 7 января.
В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
В начале января 2023 года стало известно, что россияне свозят на захваченную ЗАЭС свой персонал, они будут работать вместо тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами.