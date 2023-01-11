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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты лишили доступа на ЗАЭС около 1500 сотрудников станции, отказавшихся получать российские паспорта – Генштаб ВСУ

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Оккупанты хотят заменить персонал ЗАЭС, который отказывается сотрудничать с ними, россиянами
Оккупанты хотят заменить персонал ЗАЭС, который отказывается сотрудничать с ними, россиянами
Фото: EPA

Российские оккупационные войска продолжают оказывать моральное и физическое давление на население временно оккупированных территорий. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 11 января.

"Так, около 1500 работников Запорожской АЭС, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с "Росатомом", лишены пропусков и доступа на предприятие", – сказано в сообщении.

По данным Генштаба, захватчики ищут новых работников для АЭС на территории РФ. Они также готовят жилищный фонд для будущих работников путем так называемой национализации квартир выехавших местных жителей.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid036UzPCA9PJgW66XwzEjqXUMqYH7EmACFVNzwftSrZZdzBhWcWkydodBBcfoFbVwp1l

Оккупанты заставили около 3 тыс. работников Запорожской АЭС получить паспорта РФ, сообщали а Генштабе 7 января. 

Контекст:

В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

В начале января 2023 года стало известно, что россияне свозят на захваченную ЗАЭС свой персонал, они будут работать вместо тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами.

Теги: Генштаб ВСУ, оккупация, паспорт, гражданство, Росатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, ЗАЭС
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