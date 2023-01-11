Оккупанты лишили доступа на ЗАЭС около 1500 сотрудников станции, отказавшихся получать российские паспорта – Генштаб ВСУ

Оккупанты хотят заменить персонал ЗАЭС, который отказывается сотрудничать с ними, россиянами Фото: EPA

"Так, около 1500 работников Запорожской АЭС, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с "Росатомом", лишены пропусков и доступа на предприятие", – сказано в сообщении.

По данным Генштаба, захватчики ищут новых работников для АЭС на территории РФ. Они также готовят жилищный фонд для будущих работников путем так называемой национализации квартир выехавших местных жителей.

Оккупанты заставили около 3 тыс. работников Запорожской АЭС получить паспорта РФ, сообщали а Генштабе 7 января.