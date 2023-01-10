Оккупированная ЗАЭС из производителя энергии превратилась в потребителя, все блоки остановлены – Госатомрегулирования

По его словам, АЭС сегодня подключена к украинской сети. Электричество необходимо для функционирования системы безопасности и охлаждения ядерного топлива в реакторе.

"По состоянию на сегодняшний день ЗАЭС превратилась фактически из производителя электричества в потребителя. Это все происходит в результате захвата станции российскими оккупантами. Все шесть энергоблоков находятся в остановленном состоянии, но Запорожская АЭС получает электричество из энергосистемы Украины", – рассказал Кориков.

Он отметил, что с момента захвата ЗАЭС россиянами на станции фиксируется "значительная деградация" уровня безопасности и она превратилась в военную базу.

"В результате оккупации произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.. Нахождение российских военных, оружия, взрывчатки, военной техники на ЗАЭС не имеет ничего общего с соблюдением ядерной и радиационной безопасности. Фактически оккупанты превратили ЗАЭС в военную базу и в ремонтную базу", – объяснил он.