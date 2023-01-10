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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупированная ЗАЭС из производителя энергии превратилась в потребителя, все блоки остановлены – Госатомрегулирования

Запорожская АЭС получает электричество из энергосистемы Украины Кориков
Запорожская АЭС получает электричество из энергосистемы Украины – Кориков
Фото: Державна інспекція ядерного регулювання України / Facebook

Все шесть энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре на данный момент остановлены. Об этом исполняющий обязанности председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков сообщил 10 января на брифинге в медиацентре "Украина", который в YouTube транслировало агентство "Укринформ".

По его словам, АЭС сегодня подключена к украинской сети. Электричество необходимо для функционирования системы безопасности и охлаждения ядерного топлива в реакторе.

"По состоянию на сегодняшний день ЗАЭС превратилась фактически из производителя электричества в потребителя. Это все происходит в результате захвата станции российскими оккупантами. Все шесть энергоблоков находятся в остановленном состоянии, но Запорожская АЭС получает электричество из энергосистемы Украины", – рассказал Кориков.

Он отметил, что с момента захвата ЗАЭС россиянами на станции фиксируется "значительная деградация" уровня безопасности и она превратилась в военную базу.

"В результате оккупации произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.. Нахождение российских военных, оружия, взрывчатки, военной техники на ЗАЭС не имеет ничего общего с соблюдением ядерной и радиационной безопасности. Фактически оккупанты превратили ЗАЭС в военную базу и в ремонтную базу", – объяснил он.

Контекст:

В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

В начале января 2023 года стало известно, что россияне свозят на захваченную ЗАЭС свой персонал, он будет работать вместо тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами.

Теги: атомная энергетика, Запорожская область, ядерное топливо, Запорожская АЭС, война России против Украины, Энергодар, Госинспекция ядерного регулирования, российские оккупанты
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