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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о ситуации на фронте: Донецкое направление держится. Наш потенциал растет

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Зеленский: Государство-террорист и его пропагандисты пытаются сделать вид, что какая-то часть нашего города Соледара какое-то достижение России. Но бои продолжаются
Зеленский: Государство-террорист и его пропагандисты пытаются сделать вид, что какая-то часть нашего города Соледара – какое-то достижение России. Но бои продолжаются
Фото: president.gov.ua

Бои за Соледар Донецкой области продолжаются. Об этом в своем вечернем обращении, опубликованном 11 декабря, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент записывал обращение во Львове, где сегодня провел переговоры с президентами Литвы и Польши – Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой. 

Глава Украинского государства отметил, что обсудил с Дудой и Науседой ситуацию на поле боя. 

"Мы сегодня говорили о ситуации на поле боя. О том, в частности, что российская агрессия иссякнет только тогда, когда у российских амбиций не будет никакой другой альтернативы, кроме проигрыша. Все русские амбиции – и на фронте, и в политике, в экономике, в юридической плоскости. Сейчас государство-террорист и его пропагандисты пытаются сделать вид, что какая-то часть нашего города Соледара – почти полностью разрушенного оккупантами города – будто это какое-то достижение России. Они будут подавать – и уже представляют – это своему обществу так, чтобы поддерживать мобилизацию и чтобы давать надежду тем, кто за агрессию. Но бои продолжаются. Донецкое направление держится", – заявил он. 

Власти страны, по словам Зеленского, непрерывно занимаются усилением обороны. 

"Наш потенциал растет. И я благодарю всех наших партнеров, которые помогают в этом. Танки западного образца – это работа всей нашей антивоенной коалиции и новый уровень нашего потенциала", – добавил Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/543341177729476/

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны Украины, сообщил Зеленский 8 января. 

Вооруженные силы Украины пытаются максимально истощить российские оккупационные войска в районе Соледара, пояснил 10 января спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. На Соледар оккупанты бросили своих самых профессиональных военных, в том числе вагнеровцев, сообщал он 9 января.

Оккупанты 10–11 января заявляли, что зашли в Соледар, но ВСУ опровергли это, бои за город продолжаются, РФ несет при этом большие потери, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 11 января.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Вооруженные силы Украины, мобилизация, российская пропаганда, Соледар, Владимир Зеленский, российская агрессия, наступление, война России против Украины
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