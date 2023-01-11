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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о назначении Герасимова командующим войсками РФ в Украине: Реванш генералитета классического. Они начинают теснить Пригожина, ФСБшников

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Шойгу назначил Герасимова командующим войсками РФ в Украине
Шойгу назначил Герасимова командующим войсками РФ в Украине
Фото: Минобороны России / Telegram

Смена командующего оккупационными войсками РФ в Украине свидетельствует о "реванше" классического генералитета в России.

Такое мнение 11 января в эфире национального телемарафона, который транслировался на канале "Рада" в YouTube, высказал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова новым командующим оккупационными войсками в Украине. Он сменил Сергея Суровикина, который руководил российскими войсками с октября 2022 года. При этом Суровикин назначен заместителем Герасимова.

"Это означает реванш генералитета классического, потому что Суровикин был близок к ультрарадикальной группировке в окружении [президента РФ Владимира] Путина, претендовавшей на статус "мы – главные". Я имею в виду, и [создатель российской ЧВК "Вагнер", бизнесмен Евгений] Пригожин, и тот же Суровикин, и тот же [глава Чечни Рамзан] Кадыров. То есть эта группа очень мощно продвигалась к верху "пищевой цепочки", снизу вверх. Они хотели, на мой взгляд, и Путин это понял… сделать уже свое окружение вокруг Путина для того, чтобы руководить РФ как таковой, понимая, что Путин теряет влияние", – отметил Подоляк.

По его словам, Герасимов является ключевым автором концепции "гибридной войны". Вопрос в том, разбирается ли он в войне "горячей", стандартной, добавил Подоляк.

"Он [Герасимов] стал командующим объединенной группировкой российских войск, Суровикин стал его замом, но мне кажется более важной составляющая, что классические генералы – они начинают теснить Пригожина, ФСБшников", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Как указал Подоляк, на фоне тяжелых боев в Соледаре Донецкой области Пригожин "хочет доказать, что умеет оперативно-тактически воевать".

"Они собрали все, что можно. Минобороны РФ говорит, что там "части ВДВ штурмуют город". Пригожин говорит, что кроме его личных зэков… никто не штурмует Соледар. То есть они сегодня воюют за возможность получить такую площадку, с которой будут атаковать вершины российской власти как таковой", – резюмировал советник главы ОПУ.

Контекст:

Шойгу назначил Суровикина командующим войсками в Украине в начале октября 2022 года после того, как ВСУ успешно деоккупировали почти всю территорию Харьковской области. До этого тот три месяца командовал южной группировкой армии РФ в Украине.

9 ноября Шойгу отдал Суровикину приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

За командования Суровикина Россия начала массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины.

Новое командование российской армии не оправдало ожиданий Кремля в войне против Украины, в связи с этим существует вероятность его замены, допускал министр обороны Украины Алексей Резников.

Теги: Россия, Украина, Рамзан Кадыров, Сергей Шойгу, ВДВ, реванш, Соледар, советник, война России против Украины, минобороны РФ, Вагнер, Валерий Герасимов, Евгений Пригожин, Сергей Суровикин, Офис президента Украины, назначение, Михаил Подоляк, ЧВК
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