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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вероятное назначение Лапина говорит о системной нехватке генералов в России и может служить противовесом растущему авторитету Кадырова и Пригожина – ISW

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Пример Лапина показывает, что минобороны РФ вынуждено пользоваться услугами показавших себя не с лучшей стороны и подвергавшихся критике военачальников, полагают в ISW
Пример Лапина показывает, что минобороны РФ вынуждено пользоваться услугами показавших себя не с лучшей стороны и подвергавшихся критике военачальников, полагают в ISW
Фото: mil.ru

Новое назначение российского генерал-полковника Александра Лапина, который ранее был отстранен от должности командующего группировкой оккупантов "Центр", свидетельствует о кадровом дефиците в армии РФ. Об этом говорится 10 января в оперативном аналитическом отчете американского Института исследования войны (ISW).

Отмечается, что Лапин сменил генерал-полковника Василия Тонкошкурова на посту начальника штаба сухопутных войск России.

"Непонятно, почему Тонкошкурова сняли с этой должности и какой будет его следующая роль", – сказано в сообщении.

Аналитики поясняют, что официальные источники в Кремле и минобороны РФ не подтверждали информацию о назначении Лапина, но она была "воспринята как факт" в российском информационном пространстве.

В Институте исследования войны считают, что назначение Лапина начальником штаба армии может служить противовесом растущему авторитету "силовиков", в частности создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова, которые имеют в своем распоряжении "частные вооруженные силы" и используют достижения этих сил для политического продвижения.

Отмечается, что Кремль, вероятно, "сохраняет заинтересованность" в укреплении общественного мнения об эффективности минобороны РФ. При этом в ISW прогнозируют, что решение о назначении Лапина, скорее всего, приведет к еще большей критике минобороны РФ со стороны российских военных блогеров.

Назначение Лапина может также  означать, что минобороны России все чаще вынуждено заполнять важные руководящие должности подвергавшимися резкой публичной критике высокопоставленными военными, пишут в ISW.. 

"Российское минобороны, по-видимому, использует ранее опальных и непопулярных генералов для заполнения других командных должностей, не связанных с передовой, что свидетельствует о системной нехватке генералов, более подходящих для этих должностей", – подытожили в ISW.

Контекст:

Лапин до конца октября командовал группировкой российских войск "Центр" в войне против Украины. Он подвергся в России резкой критике после того, как 1 октября украинская армия вернула контроль над Лиманом Донецкой области. Перед этим российские войска в этом районе попали в окружение. С жесткой критикой Лапина выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, его поддержал создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что такая критика военного командования со стороны Кадырова и Пригожина подорвала авторитет президента РФ Владимира Путина.

По сведениям российских СМИ, Лапин был отстранен от должности в конце октября 2022 года. 10 января 2023 года ряд российских изданий, ссылаясь на источники в минобороны РФ, сообщили, что Лапин получил должность начальника главного штаба сухопутных войск вооруженных сил РФ.

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