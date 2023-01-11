Вероятное назначение Лапина говорит о системной нехватке генералов в России и может служить противовесом растущему авторитету Кадырова и Пригожина – ISW

Пример Лапина показывает, что минобороны РФ вынуждено пользоваться услугами показавших себя не с лучшей стороны и подвергавшихся критике военачальников, полагают в ISW Фото: mil.ru

Отмечается, что Лапин сменил генерал-полковника Василия Тонкошкурова на посту начальника штаба сухопутных войск России.

"Непонятно, почему Тонкошкурова сняли с этой должности и какой будет его следующая роль", – сказано в сообщении.

Аналитики поясняют, что официальные источники в Кремле и минобороны РФ не подтверждали информацию о назначении Лапина, но она была "воспринята как факт" в российском информационном пространстве.

В Институте исследования войны считают, что назначение Лапина начальником штаба армии может служить противовесом растущему авторитету "силовиков", в частности создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова, которые имеют в своем распоряжении "частные вооруженные силы" и используют достижения этих сил для политического продвижения.

Отмечается, что Кремль, вероятно, "сохраняет заинтересованность" в укреплении общественного мнения об эффективности минобороны РФ. При этом в ISW прогнозируют, что решение о назначении Лапина, скорее всего, приведет к еще большей критике минобороны РФ со стороны российских военных блогеров.

Назначение Лапина может также означать, что минобороны России все чаще вынуждено заполнять важные руководящие должности подвергавшимися резкой публичной критике высокопоставленными военными, пишут в ISW..

"Российское минобороны, по-видимому, использует ранее опальных и непопулярных генералов для заполнения других командных должностей, не связанных с передовой, что свидетельствует о системной нехватке генералов, более подходящих для этих должностей", – подытожили в ISW.