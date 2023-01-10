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Отстраненный российский генерал Лапин возглавил главный штаб сухопутных войск РФ – СМИ

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Официально назначение Лапина еще не подтвердили
Официально назначение Лапина еще не подтвердили
Фото: mil.ru

Российский генерал-полковник Александр Лапин, который ранее был отстранен от должности командующего группировкой оккупантов "Центр", получил должность начальника главного штаба сухопутных войск вооруженных сил РФ. Об этом сообщили РБК и Ura.ru со ссылкой на источники в минобороны РФ.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может подтвердить или опровергнуть назначение Лапина, так как указ об этом не публиковался, пишет РБК.

"Есть указы открытые, есть указы под грифом "Секретно". Среди указов, которые публикуются, таких указов нет", – ответил он.

Контекст:

Лапин до конца октября командовал группировкой российских войск "Центр" в войне против Украины. Он подвергся в России резкой критике после того, как 1 октября украинская армия вернула контроль над Лиманом Донецкой области. Перед этим российские войска в этом районе попали в окружение. С жесткой критикой Лапина выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, его поддержал создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что такая критика военного командования со стороны Кадырова и Пригожина подорвала авторитет президента РФ Владимира Путина.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, армия, война, Кремль, Дмитрий Песков, указ, война России против Украины, назначение, войска, Александр Лапин
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