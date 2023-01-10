Отстраненный российский генерал Лапин возглавил главный штаб сухопутных войск РФ – СМИ

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может подтвердить или опровергнуть назначение Лапина, так как указ об этом не публиковался, пишет РБК.

"Есть указы открытые, есть указы под грифом "Секретно". Среди указов, которые публикуются, таких указов нет", – ответил он.