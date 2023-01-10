Отстраненный российский генерал Лапин возглавил главный штаб сухопутных войск РФ – СМИ

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может подтвердить или опровергнуть назначение Лапина, так как указ об этом не публиковался, пишет РБК.
"Есть указы открытые, есть указы под грифом "Секретно". Среди указов, которые публикуются, таких указов нет", – ответил он.
Лапин до конца октября командовал группировкой российских войск "Центр" в войне против Украины. Он подвергся в России резкой критике после того, как 1 октября украинская армия вернула контроль над Лиманом Донецкой области. Перед этим российские войска в этом районе попали в окружение. С жесткой критикой Лапина выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, его поддержал создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что такая критика военного командования со стороны Кадырова и Пригожина подорвала авторитет президента РФ Владимира Путина.