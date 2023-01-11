В России сменили командующего оккупационными войсками в Украине – Герасимов вместо Суровикина

Об этом 11 января сообщается в Telegram Минобороны России.

Отмечается, что новые назначения были произведены министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Заместителями Герасимова назначены: бывший командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков и замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

Контекст:

Шойгу назначил Суровикина командующим войсками в Украине в начале октября 2022 года после того, как ВСУ успешно деоккупировали почти всю территорию Харьковской области. До этого тот три месяца командовал южной группировкой армии РФ в Украине.

9 ноября Шойгу отдал Суровикину приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

Новое командование российской армии не оправдало ожиданий Кремля в войне против Украины, в связи с этим существует вероятность его замены, допускал министр обороны Украины Алексей Резников.