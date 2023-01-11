"Мы боремся с тысячами танков РФ". Украина ожидает объединенного решения партнеров о передаче танков – Зеленский

Дуда во время брифинга объявил, что коалиция партнеров предоставит Украине немецкие танки Leopard, а Науседа – о передаче систем ПВО и зенитных установок. По словам Дуды, Польша передаст первую роту таких танков и ожидает, что партнеры предоставят "и другие роты Leopard и танки других типов".
"Сегодня я могу сказать важное слово для нашей обороны, для нашей совместной защиты – и Украины, и всей Европы. Это слово – "танки". Приветствую это решение, принятое Польшей, которое приняли Анджей и правительство Польши. Я благодарю Литву, благодарю лично Гитанаса за решение передать Украине зенитные системы, которые усилят защиту нашей энергетической системы, в частности, от атак дронами", – заявил Зеленский.
Он рассказал, что проинформировал собеседников о ситуации на фронте, также речь шла о поставках вооружения Украине.
"Сегодня мы обсуждали тематику танков, и действительно есть очень положительные сигналы и очень положительные решения. Мы ожидаем объединенного решения. Одно государство Leopard нам не сможет помочь, потому что мы боремся с тысячами танков Российской Федерации. Понятно, что наши люди все уже показали – тут не о чем говорить – они крепче даже российских танков. Но тем не менее мне кажется, что нашим партнерам надо жалеть наших людей в первую очередь, потому что это сокровище и потенциал победы в этой войне, а не жалеть то или иное количество для передачи танков нашему государству. Думаю, что так и произойдет", – добавил Зеленский.
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
Госсекретарь канцелярии президента Польши Якуб Кумох говорил в интервью, вышедшем 9 января, что Польша может предоставить Украине "символическое количество" танков Leopard. Он рассказывал, что Варшава могла бы участвовать в "коалиции нескольких стран" в вопросе поставки Киеву немецких танков этого типа.
10 января в Украину приезжала глава МИД Германии Анналена Бербок. По итогам ее визита министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что партнеры предоставят Украине танки Leopard, хотя правительство ФРГ и не приняло пока такого решения.
11 января, после того, как стало известно о решении Польши передать первую роту танков Leopard, правительство Великобритании подтвердило свои намерения предоставить Украине танки. Предполагается, что это будут боевые танки сухопутных сил Великобритании Challenger 2.