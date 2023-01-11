"Мы боремся с тысячами танков РФ". Украина ожидает объединенного решения партнеров о передаче танков – Зеленский

Дуда во время брифинга объявил, что коалиция партнеров предоставит Украине немецкие танки Leopard, а Науседа – о передаче систем ПВО и зенитных установок. По словам Дуды, Польша передаст первую роту таких танков и ожидает, что партнеры предоставят "и другие роты Leopard и танки других типов".

"Сегодня я могу сказать важное слово для нашей обороны, для нашей совместной защиты – и Украины, и всей Европы. Это слово – "танки". Приветствую это решение, принятое Польшей, которое приняли Анджей и правительство Польши. Я благодарю Литву, благодарю лично Гитанаса за решение передать Украине зенитные системы, которые усилят защиту нашей энергетической системы, в частности, от атак дронами", – заявил Зеленский.

Он рассказал, что проинформировал собеседников о ситуации на фронте, также речь шла о поставках вооружения Украине.

"Сегодня мы обсуждали тематику танков, и действительно есть очень положительные сигналы и очень положительные решения. Мы ожидаем объединенного решения. Одно государство Leopard нам не сможет помочь, потому что мы боремся с тысячами танков Российской Федерации. Понятно, что наши люди все уже показали – тут не о чем говорить – они крепче даже российских танков. Но тем не менее мне кажется, что нашим партнерам надо жалеть наших людей в первую очередь, потому что это сокровище и потенциал победы в этой войне, а не жалеть то или иное количество для передачи танков нашему государству. Думаю, что так и произойдет", – добавил Зеленский.