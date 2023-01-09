В офисе Дуды заявили, что могут передать Украине "символическое количество" танков Leopard и только вместе с другими странами

По его словам, Варшава могла бы участвовать в "коалиции нескольких стран" в вопросе поставки Киеву немецких танков этого типа. Ранее идею такой широкой коалиции озвучил премьер-министр Матеуш Моравецкий, отметил Кумох.

Он подчеркнул, что речь идет о передаче не всех и не большей части имеющихся в стране Leopard, а о "какой-то символической поддержке".

"Говорить, что Польша отдаст несколько десятков или несколько сотен штук, абсурдно. Это создание альтернативной реальности. Украина действительно заинтересована в том, чтобы страны Запада предоставили ей определенное ограниченное количество танков этого типа. Они есть у Польши. Польша, как сказал премьер-министр, может быть частью такой коалиции. Она ничего не сделает в одиночку, потому что она даже не сможет как-то изменить судьбу войны, передав несколько штук", – сказал госсекретарь.

На вопрос, какое количество означает в данном случае слово "символическое" – "несколько, дюжину или около того?", Кумох ответил, что "примерно так".