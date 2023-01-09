В офисе Дуды заявили, что могут передать Украине "символическое количество" танков Leopard и только вместе с другими странами

По его словам, Варшава могла бы участвовать в "коалиции нескольких стран" в вопросе поставки Киеву немецких танков этого типа. Ранее идею такой широкой коалиции озвучил премьер-министр Матеуш Моравецкий, отметил Кумох.
Он подчеркнул, что речь идет о передаче не всех и не большей части имеющихся в стране Leopard, а о "какой-то символической поддержке".
"Говорить, что Польша отдаст несколько десятков или несколько сотен штук, абсурдно. Это создание альтернативной реальности. Украина действительно заинтересована в том, чтобы страны Запада предоставили ей определенное ограниченное количество танков этого типа. Они есть у Польши. Польша, как сказал премьер-министр, может быть частью такой коалиции. Она ничего не сделает в одиночку, потому что она даже не сможет как-то изменить судьбу войны, передав несколько штук", – сказал госсекретарь.
На вопрос, какое количество означает в данном случае слово "символическое" – "несколько, дюжину или около того?", Кумох ответил, что "примерно так".
Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев. В июле 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Польша занимает второе место в мире после США по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.
Германия с начала полномасштабного вторжения РФ передала ВСУ противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD 11 декабря напомнил, что Германия пообещала Украине дальнейшие поставки вооружения, но это не касается боевых танков Leopard, о которых неоднократно просили в Киеве.
4 января на онлайн-брифинге глава МИД отметил, что в этом вопросе наметились серьезные сдвиги. "Сегодня даже дети в Украине просят под елку принести им леопарда.. Я говорил в прошлом году, что убежден в том, что в 2023-м мы получим то, что не могли по разным причинам получить в 2022-м. Я могу только подтвердить эти слова. Так и будет, но всему свое время. Ждите новостей".